Quiénes eran las siete víctimas del helicóptero que se estrelló en San Juan: decretaron tres días de duelo provincial

El accidente aéreo ocurrió en el Parque Provincial Ischigualasto mientras el equipo realizaba una capacitación para combatir incendios forestales. Entre los fallecidos hay autoridades de Seguridad, brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias y el piloto de la aeronave.

La tragedia que golpeó este miércoles a San Juan dejó un profundo dolor en toda la región. El helicóptero Bell 412 que se accidentó en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto provocó la muerte de sus siete ocupantes, quienes participaban de una capacitación vinculada al combate de incendios forestales antes de viajar hacia La Rioja. Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron la identidad de todas las víctimas y el Gobierno sanjuanino resolvió decretar tres días de duelo provincial en homenaje.

Quiénes viajaban en el helicóptero que cayó en San Juan

La aeronave, perteneciente a la empresa JasFly S.A., había despegado desde la ciudad de San Juan con destino a Valle Fértil, donde se desarrollaban actividades de capacitación organizadas por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego.

Las víctimas fatales fueron:

Matías Valenzuela , piloto del helicóptero.

, piloto del helicóptero. Carlos Heredia , director de Protección Civil de San Juan.

, director de Protección Civil de San Juan. Germán Videla , subjefe de la Policía de San Juan.

, subjefe de la Policía de San Juan. Rubén Castro , director de Bomberos de la Policía de San Juan.

, director de Bomberos de la Policía de San Juan. Jorge Carbajal , segundo jefe de Bomberos de la Policía provincial.

, segundo jefe de Bomberos de la Policía provincial. Andrés Bosch , coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) .

, coordinador regional de la . Rodrigo Aimeta, brigadista e instructor de la capacitación.

Todos integraban el operativo que posteriormente debía trasladarse a la provincia de La Rioja, donde colaborarían en el combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito.

Cómo ocurrió el accidente aéreo

De acuerdo con la información preliminar, el último contacto con el helicóptero se registró a las 10.26, cuando volaba a unos 3.724 pies sobre el nivel del mar y se desplazaba a una velocidad cercana a los 81 kilómetros por hora.

Las condiciones meteorológicas eran consideradas normales para la operación. Tras perderse toda comunicación, otra aeronave que prestaba servicios para un emprendimiento minero de la zona detectó los restos del helicóptero y dio aviso inmediato a las autoridades.

El aparato fue localizado en un sector del Parque Provincial Ischigualasto, unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, en una zona de muy difícil acceso.

Luego del hallazgo comenzaron las tareas de rescate e investigación. Personal de Gendarmería Nacional debió recorrer varios kilómetros a pie para llegar hasta el lugar del impacto debido a la complejidad del terreno.

Mientras los especialistas trabajan sobre los restos de la aeronave, la investigación buscará establecer qué originó el accidente y reconstruir los últimos minutos del vuelo. Por el momento, las autoridades no difundieron una hipótesis oficial sobre las causas del siniestro.

San Juan decretó tres días de duelo provincial

Tras confirmarse el fallecimiento de los siete ocupantes, el Gobierno de San Juan declaró tres días de duelo provincial.

Durante ese período, las banderas permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos y quedaron suspendidos los actos oficiales de carácter festivo organizados por el Estado provincial.

En un comunicado, el Ejecutivo expresó su “profundo dolor” por la tragedia y manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas.

El equipo viajaba luego a La Rioja para combatir incendios forestales

La capacitación que se desarrollaba en San Juan formaba parte de un operativo nacional coordinado por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego.

Una vez finalizadas las prácticas, el grupo tenía previsto trasladarse hacia Chilecito, en la provincia de La Rioja, donde iba a sumarse a las tareas para controlar los incendios forestales que afectan distintos sectores de la zona cordillerana.

La tragedia interrumpió esa misión y provocó una fuerte conmoción tanto en los organismos de emergencia como en las fuerzas de seguridad que trabajaban de manera conjunta para enfrentar la emergencia ambiental.