Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero que iba rumbo a La Rioja y murieron 7 personas

La aeronave se precipitó en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto durante una capacitación sobre combate de incendios forestales. Entre las víctimas hay autoridades de Seguridad, brigadistas y el piloto.

Una tragedia aérea conmocionó este miércoles a San Juan y a todo el país. Un helicóptero que participaba de una capacitación para el combate de incendios forestales se estrelló en una zona del Parque Provincial Ischigualasto, provocando la muerte de las siete personas que viajaban a bordo. La aeronave había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y, una vez finalizadas las prácticas en territorio sanjuanino, tenía previsto trasladarse a La Rioja para colaborar en el operativo que combate los incendios en la zona de Chilecito.

Según la información oficial, el helicóptero Bell 412, matrícula LV-KGR, perteneciente a la empresa JasFly S.A., despegó desde la ciudad de San Juan con destino a Valle Fértil, donde se desarrollaba una jornada de entrenamiento organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego.

El último contacto con la aeronave se registró a las 10.26, cuando sobrevolaba la zona a unos 3.724 pies de altura. Minutos después se perdió toda comunicación.

Fue otro helicóptero que operaba en un emprendimiento minero cercano el que logró localizar los restos de la aeronave y alertó inmediatamente a las autoridades, dando inicio al operativo de rescate.

Quiénes son las siete víctimas fatales

El Gobierno de San Juan confirmó oficialmente el fallecimiento de los siete ocupantes del helicóptero.

Las víctimas fueron:

Matías Valenzuela , piloto de JasFly S.A.

, piloto de JasFly S.A. Carlos Heredia , director de Protección Civil de San Juan.

, director de Protección Civil de San Juan. Germán Videla , subjefe de la Policía de San Juan.

, subjefe de la Policía de San Juan. Rubén Castro , jefe de Bomberos de la Policía de San Juan.

, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan. Jorge Carbajal , segundo jefe de Bomberos de la Policía de San Juan.

, segundo jefe de Bomberos de la Policía de San Juan. Andrés Bosch , coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias .

, coordinador regional de la . Rodrigo Aimeta, brigadista e instructor de la capacitación.

En un comunicado, el Ejecutivo provincial expresó su profundo pesar por lo ocurrido y transmitió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de todas las víctimas.

Tras finalizar la capacitación prevista en San Juan, el equipo debía trasladarse hacia la provincia de La Rioja, donde los brigadistas iban a reforzar el operativo que combate los incendios forestales en cercanías de Chilecito.

La misión formaba parte de las acciones coordinadas por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego para enfrentar los focos activos que afectan distintos sectores de la región cordillerana.

El operativo de rescate se desarrolló en una zona de difícil acceso

El accidente ocurrió dentro del Parque Provincial Ischigualasto, un sector de geografía compleja que dificultó las tareas de rescate. Efectivos de Gendarmería Nacional avanzaron varios kilómetros a pie para llegar hasta el lugar donde quedó la aeronave, mientras otros equipos participaron desde el aire en las primeras tareas de localización.

Las autoridades confirmaron que el helicóptero impactó unos metros por debajo del nivel del terreno, en una zona de muy difícil acceso para los equipos terrestres.

Hasta el momento no existe una hipótesis oficial sobre qué provocó la caída del helicóptero.

De acuerdo con los primeros datos difundidos por las autoridades, las condiciones meteorológicas eran favorables al momento del vuelo, por lo que ahora la investigación buscará determinar si el siniestro estuvo relacionado con una falla mecánica, un desperfecto técnico o algún otro factor operativo.