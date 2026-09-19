Mirtha Legrand continúa internada: cómo sigue su estado de salud

La conductora, de 99 años, reingresó al Sanatorio Mater Dei cinco días después de recibir el alta por un cuadro respiratorio. Permanece bajo observación médica tras presentar un cuadro compatible con neumopatía.

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei luego de reingresar este viernes por la tarde, apenas cinco días después de haber recibido el alta. La conductora, de 99 años, presentó un cuadro compatible con neumopatía y continúa bajo observación médica.

Según trascendió este sábado, Legrand pasó una noche tranquila y su estado general se mantiene estable. Fue trasladada a una habitación individual, donde permanece con atención permanente del equipo médico.

Durante la jornada recibió la visita de familiares y personas de su círculo más cercano, entre ellas su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale.

El próximo parte médico oficial sería difundido el lunes 21 de septiembre, siempre que no se produzcan cambios en su evolución.

Mirtha Legrand había sido internada el lunes 7 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei luego de presentar un cuadro respiratorio bronquial. La conductora venía con bronquitis y, tras realizarse estudios, los médicos decidieron dejarla internada para continuar con los controles y el tratamiento.

Durante esa internación permaneció varios días bajo atención médica y recibió tratamiento con antibióticos. Finalmente, el domingo 13 de septiembre recibió el alta y regresó a su casa para continuar con la recuperación. En ese momento, el parte médico indicó que podía retomar sus actividades “lo antes posible”.

Sin embargo, cinco días después, el viernes 18 de septiembre, Legrand volvió a ingresar al Mater Dei. Según informó el sanatorio, presentó un cuadro “compatible con neumopatía” y quedó internada para realizar nuevos estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo controles médicos.

La neumopatía es un término general que se utiliza para describir enfermedades o afecciones que afectan los pulmones.