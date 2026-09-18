Mirtha Legrand volvió a ser internada: qué dice el parte médico

La conductora de 99 años ingresó nuevamente este viernes al Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica. El nuevo parte señala que presenta un cuadro compatible con neumopatía y que permanecerá internada.

Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, luego de haber recibido el alta médica apenas cinco días antes. La conductora, de 99 años, había permanecido casi una semana en el mismo centro de salud por un cuadro respiratorio bronquial y había regresado a su casa el domingo pasado.

Según informó el sanatorio, la conductora ingresó nuevamente por un cuadro compatible con neumopatía y permanecerá bajo atención médica mientras se realizan estudios y se define el tratamiento correspondiente.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora ingresó durante la tarde de este viernes y que deberá permanecer internada para completar los estudios y controles necesarios.

El comunicado médico señala que Legrand presenta un “cuadro compatible con neumopatía” y que se encuentra realizando los estudios y el tratamiento correspondiente. La familia, además, agradeció las muestras de preocupación y pidió respeto por la situación de salud de la conductora.

Por el momento, no se difundieron mayores precisiones oficiales sobre la evolución del nuevo cuadro.

Mirtha había recibido el alta médica el domingo

La nueva internación ocurre pocos días después de que la conductora abandonara el Sanatorio Mater Dei. Mirtha había ingresado por primera vez el lunes 7 de septiembre, luego de presentar un cuadro respiratorio bronquial. En aquella oportunidad, el centro médico informó que permanecería internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento.

Durante los días siguientes, los partes médicos comunicaron una evolución favorable y sin complicaciones. El sanatorio también informó que la conductora contaba con el acompañamiento de su familia y que participaba activamente de su recuperación con asistencia kinésica.

Finalmente, el domingo 13 de septiembre, Mirtha recibió el alta y regresó a su domicilio para continuar con la recuperación. El último comunicado había indicado que podía retomar sus actividades “lo antes posible” una vez completado el proceso de recuperación.

La conductora había evolucionado favorablemente

Durante su primera internación, el estado de salud de Mirtha Legrand había mostrado una evolución positiva.

Uno de los últimos partes emitidos durante aquella hospitalización había señalado que continuaba evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio y que contaba con una participación activa de su kinesiólogo.

Además, fuentes cercanas habían señalado que la conductora se encontraba de buen ánimo y recibía visitas de familiares y amigos. Después de recibir el alta, su hija Marcela Tinayre también había transmitido tranquilidad sobre su estado y señalado que Mirtha quería recuperarse para volver a trabajar.

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión había quedado postergado durante su primera internación. La conductora tenía previsto retomar sus actividades, pero su recuperación hizo que su nieta Juana Viale continuara al frente de su programa durante este período.

Ahora, esta nueva internación vuelve a dejar en suspenso su regreso a la pantalla. La prioridad, mientras tanto, está puesta en la evolución del nuevo cuadro y en los estudios que se realizarán en el Sanatorio Mater Dei.