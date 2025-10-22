La joven mendocina fue localizada con vida en España tras ocho días sin contacto con su familia. Había viajado para trabajar como niñera y su desaparición generó una intensa campaña de búsqueda en redes sociales y medios. Su entorno confirmó que se encuentra bien, aunque no se revelaron detalles sobre las circunstancias.

La joven argentina Paola Lens, de 26 años, fue localizada con vida en España luego de permanecer desaparecida durante más de una semana. La información fue confirmada por su familia, que había impulsado una campaña de búsqueda a través de redes sociales y medios de comunicación.

Paola había viajado al país europeo para trabajar como niñera en el hogar de una familia alemana. El último contacto con sus allegados fue el 14 de octubre, cuando dejó de responder mensajes y llamadas. Desde entonces, no se supo nada más sobre su paradero, lo que generó preocupación y movilización.

La denuncia por su desaparición fue radicada en España, y su entorno comenzó a difundir su imagen y datos personales en distintos canales. La búsqueda se viralizó rápidamente, con el apoyo de la comunidad argentina en el exterior y medios locales que replicaron el caso.

Esta mañana su familia confirmó que Paola fue encontrada con vida. No se brindaron detalles sobre las circunstancias en que fue localizada ni sobre los motivos de su ausencia. Lo único que se informó oficialmente es que se encuentra bien y que ya se comunicó con sus seres queridos.

Durante los días de búsqueda, se había mencionado que su destino final sería Palma de Mallorca, aunque no se precisó si fue allí donde se la encontró. La información indicada por su familia refirió que ayer, en horas de la tarde, se presentó en una comisaría de dicho país, según confirmo su propia madre.

Por el momento no se tiene demasiada información sobre la chica desaparecida, aunque fue ella misma la que habría informado que se trató de una “desconexión voluntaria”, tal y como dijo en comisaría.

El caso tuvo repercusión en distintos medios nacionales, donde familiares, amigos y voluntarios se organizaron para difundir la búsqueda. También se sumaron referentes de la comunidad migrante y organizaciones que colaboran en casos de desaparición en el extranjero.