Buscan a una joven argentina que desapareció en España: sospechan que fue víctima de trata de personas

Paola Lens, de 26 años, viajó a Palma de Mallorca por una oferta laboral como niñera y perdió contacto con su familia ocho días después. La madre denunció la desaparición y teme que haya sido captada por una red de explotación. El caso está bajo investigación en España y se activaron protocolos internacionales de búsqueda.

Paola Mariana Lens, de 26 años, viajó desde Córdoba a Palma de Mallorca el 6 de octubre de 2025 para trabajar como niñera. Ocho días después, cortó toda comunicación con su familia y eliminó sus redes sociales. La madre denunció la desaparición y teme que haya sido captada por una red de explotación. El caso está bajo investigación en España y se activaron protocolos internacionales de búsqueda.

La joven había sido contactada por una familia alemana que le ofreció trabajo cuidando niños en las Islas Baleares. Su objetivo era ahorrar dinero y luego trasladarse a Andorra para trabajar durante la temporada de invierno. El último mensaje que envió fue el 14 de octubre. Desde entonces, su teléfono permanece apagado y sus cuentas digitales fueron borradas. “Me dijo que no se sentía cómoda en la casa, que algo no cerraba. Después de eso, no supe más nada”, relató su madre, Gabriela.

La familia presentó la denuncia ante autoridades argentinas y españolas, y se contactó con organizaciones especializadas en la lucha contra la trata de personas. “Nos llegaron mensajes desde sus cuentas, pero no era ella. El tono era raro, como si alguien más estuviera escribiendo”, agregó Gabriela, quien también pidió ayuda a la Cancillería argentina para activar los protocolos de búsqueda internacional.

Mientras la investigación avanza en España, familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales para visibilizar el caso y solicitar colaboración ciudadana. La difusión se volvió clave para presionar a las autoridades y evitar que el caso quede en el olvido. “No vamos a parar hasta encontrarla. Sabemos que está en peligro y necesitamos que se mueva todo lo que se tenga que mover”, expresó su hermana en un video publicado en Instagram.

La desaparición de Paola Lens expone los riesgos que enfrentan muchas mujeres jóvenes al aceptar ofertas laborales en el extranjero sin verificar su legitimidad. En los últimos años, se han registrado múltiples casos similares en Europa, donde redes criminales operan bajo la fachada de empleos en sectores como el cuidado de personas, la hotelería o el entretenimiento. Este caso refuerza la urgencia de informar, prevenir y actuar rápidamente ante cualquier señal de peligro.