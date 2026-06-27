Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y dejó el Gobierno de Javier Milei

El exjefe de Gabinete anunció su renuncia a través de una carta publicada en redes sociales. Aseguró que deja el cargo para proteger a su familia y denunció una campaña de difamación en su contra.

Manuel Adorni renunció este sábado a la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, cargo que ocupaba desde octubre de 2025.

La decisión se conoció a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde agradeció al Presidente por la confianza y explicó que el desgaste generado por las denuncias y las críticas en su contra fue determinante para dar un paso al costado.

La salida del funcionario se produce mientras continúa bajo investigación por un presunto enriquecimiento ilícito, una causa que comenzó a tomar impulso en los últimos meses tras una serie de denuncias sobre la evolución de su patrimonio.

En la carta de despedida, Adorni sostuvo que durante su gestión fue blanco de acusaciones que, según afirmó, nunca estuvieron respaldadas por pruebas. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas“, escribió.

También aseguró que el impacto de esas denuncias trascendió el ámbito político y terminó afectando a su entorno más cercano. “Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia“, expresó en el texto.

Otro de los pasajes de la carta hace referencia al desgaste personal que, según explicó, sufrió durante los últimos meses. “El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual“, manifestó.

Pese a mencionar reiteradamente las acusaciones públicas y los cuestionamientos mediáticos, el ahora exfuncionario no hizo referencia a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

Las sospechas sobre su patrimonio comenzaron a cobrar fuerza en marzo de este año, luego de un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti. A partir de entonces se presentaron distintas denuncias que derivaron en una investigación para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado.

Aunque el presidente Javier Milei mantuvo públicamente su respaldo, los cuestionamientos provenientes de la oposición y de algunos sectores del oficialismo incrementaron la presión política sobre el funcionario.

Adorni se había incorporado al Gobierno nacional en diciembre de 2023 como vocero presidencial, uno de los cargos de mayor exposición de la gestión libertaria. Casi dos años después fue designado jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos y permaneció en esa función hasta presentar su renuncia.