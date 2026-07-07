Luto en el cine argentino: murió Luis Margani, el actor que dio vida a “Rulo” en Mundo grúa

El reconocido actor falleció este domingo a los 77 años. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia y destacó su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, donde dejó personajes inolvidables.

El actor Luis Margani, recordado por interpretar a “Rulo” en la emblemática película Mundo grúa, murió este domingo a los 77 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que lo despidió con un sentido mensaje y destacó el legado que dejó en el mundo artístico.

“Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento“, expresó la entidad a través de sus redes sociales.

Falleció el actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento.https://t.co/OTquAlWThy pic.twitter.com/0a55pZ9li1 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 6, 2026

Luis Margani nació en Sicilia y comenzó su camino artístico durante la década de 1970 como integrante de la banda Séptima Brigada, conocida por interpretar la canción Paco Camorra. Esa primera experiencia en la música fue el inicio de una extensa trayectoria en el espectáculo.

Su salto a la actuación llegó de la mano del director Pablo Trapero, quien lo convocó para protagonizar la película Negocios. Sin embargo, el reconocimiento del gran público llegó con su interpretación de “Rulo” en Mundo grúa, una de las películas más representativas del nuevo cine argentino.

Ese trabajo le permitió obtener el Premio Cóndor de Plata al Actor Revelación, un reconocimiento otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

A lo largo de su carrera participó en una gran cantidad de producciones cinematográficas, entre ellas La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Forajidos de la Patagonia, El cazador, Doble discurso, La suerte está echada, Palermo Hollywood y La sublevación, además de otros proyectos nacionales e internacionales.

En televisión también dejó una huella importante con participaciones en exitosas ficciones como Tumberos, Resistiré, Luna Salvaje, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Collar de Esmeraldas, TV por la Inclusión, Son amores, Viudas e hijos del Rock and Roll, Tratame bien y Los exitosos Pells.

En los últimos años volvió a destacarse en la pantalla con su participación en la serie El Presidente, donde interpretó al histórico dirigente del fútbol argentino Julio Grondona, uno de sus trabajos más recordados de la etapa reciente.