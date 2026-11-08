Despegó el avión que traerá al papa León XIV a la Argentina

La aeronave partió desde Aeroparque rumbo a Montevideo para buscar al Pontífice, que llegará este domingo a Buenos Aires. La compañía dispuso cinco vuelos especiales para cubrir los traslados durante su visita al país.

Aerolíneas Argentinas puso en marcha este domingo el operativo aéreo para trasladar al papa León XIV desde Uruguay hasta la Argentina. Un avión de la compañía de bandera despegó al mediodía desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Montevideo, donde recogerá al Sumo Pontífice y a su comitiva.

La aeronave asignada para este primer traslado es un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD. El vuelo que traerá al Papa a Buenos Aires es el AR1091, cuya partida desde la capital uruguaya está prevista para las 15.30 y su llegada a Aeroparque para las 16.25.

En paralelo, otro avión realizará el traslado del equipaje de la delegación. Se trata de un Boeing 737 carguero que operará el vuelo AR1093, con salida prevista desde Montevideo a las 16 y arribo a Buenos Aires a las 16.55 horas.

La llegada de León XIV está prevista para las 16.30 horas, en el marco de una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

El despliegue de la aerolínea de bandera comprende cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima. Para cubrir los distintos trayectos se utilizarán aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.

El cronograma continuará el martes 10 de noviembre, cuando el Papa viaje desde Buenos Aires hacia Córdoba. El vuelo AR1094 partirá de Aeroparque a las 7.30 y llegará a las 9. El regreso está previsto para las 17, con arribo a Buenos Aires a las 18.20, mediante el vuelo AR1095.

El último tramo del operativo será el miércoles 11. Ese día, el vuelo AR1096 partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 14 con destino a Lima, Perú, donde continuará la gira sudamericana del Pontífice. Para este recorrido se utilizará un Airbus A330-200.

La primera jornada de León XIV en el país tendrá actividades protocolares en Buenos Aires. Después de su recepción en Aeroparque, el Papa realizará un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre y luego se trasladará a la Casa Rosada para la ceremonia de bienvenida y el encuentro con el presidente Javier Milei.

La jornada finalizará con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Durante los días siguientes, la agenda incluirá una misa multitudinaria en Buenos Aires, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, actividades en Córdoba y una celebración religiosa frente a la Basílica de Luján.

El miércoles 11, antes de partir hacia Perú, el Pontífice también visitará un complejo penitenciario en Buenos Aires y encabezará una misa en Luján.