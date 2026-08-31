Lionel Messi se despide con un emotivo video que resume su historia al frente de la Selección Argentina

El astro argentino compartió un clip de dos minutos que repasa su recorrido con la camiseta albiceleste, acompañado por la voz de Soledad Pastorutti y una frase que sintetiza su carrera deportiva.

Lionel Messi eligió un gesto íntimo y cargado de simbolismo para anunciar el final de su etapa en la Selección Argentina. A través de un emotivo video de dos minutos, el capitán repasó sus inicios en el club Grandoli, las primeras entrevistas en las que confesaba su sueño y los momentos más trascendentes de su carrera con la camiseta albiceleste. La pieza audiovisual culmina con la imagen que selló su legado: el beso a la Copa del Mundo en Qatar 2022, un instante que quedará grabado en la memoria colectiva.

El clip está acompañado por la canción “Brindis” de Soledad Pastorutti, un tema que habla de gratitud y celebración, y que se convirtió en el marco perfecto para despedirse. La elección musical refuerza el tono de agradecimiento hacia los hinchas y compañeros que lo acompañaron en cada etapa. En paralelo, el video rescata una frase que Messi pronunció en su adolescencia y que terminó definiendo su carrera: “Jugar en la Selección Argentina”. Esa declaración, que parecía un sueño lejano, se transformó en el eje de una trayectoria marcada por títulos, frustraciones y finalmente la gloria máxima.

Miles de mensajes de agradecimiento y reconocimiento se multiplicaron en cuestión de minutos. Futbolistas, celebridades y fanáticos expresaron su emoción ante un anuncio que, aunque esperado, no deja de conmover. El gesto minimalista de Messi, que acompañó el video con las iniciales “AR” y un corazón rojo, potenció la carga emotiva del mensaje y lo convirtió en un símbolo de despedida.

El recorrido de Messi con la Selección incluye capítulos de dolor, como las finales perdidas y el retiro temporal tras la Copa América 2016, pero también la redención con la Copa América 2021 y el título mundial en Qatar. Su despedida no solo marca el cierre de una etapa deportiva, sino también el inicio de un legado que será recordado por generaciones. La pieza audiovisual funciona como un documento histórico y emocional: resume la transformación de un niño con sueños en el futbolista más trascendente de la Argentina.