León XIV se reunió con líderes religiosos y llamó al diálogo y la paz en Argentina

El Pontífice encabezó un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín, junto a representantes de distintos credos, pueblos originarios y autoridades de Culto de todo el país. Durante su discurso, destacó la diversidad religiosa de la Argentina y llamó a fortalecer el diálogo, la fraternidad y el compromiso por la paz.

El papa León XIV se reunió este viernes con representantes de distintas confesiones y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina. Durante el encuentro, destacó el papel de las religiones en la construcción de una sociedad más unida y aseguró que, históricamente, en el país fueron “punto de encuentro y de compromiso con la sociedad“.

La actividad formó parte de la agenda del Pontífice en la Argentina y reunió a alrededor de un centenar de dirigentes religiosos, representantes de pueblos originarios y secretarios de Culto de distintas provincias. El objetivo fue fortalecer los vínculos entre las comunidades religiosas a partir del diálogo y la amistad, dos pilares impulsados por su antecesor, el papa Francisco.

Qué dijo el papa León XIV sobre las religiones en la Argentina

En el comienzo de su discurso, León XIV se refirió a la diversidad cultural y religiosa que caracteriza al país y recordó el aporte de los pueblos originarios y de las distintas corrientes migratorias que llegaron a lo largo de los siglos.

“La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes”, expresó. Luego, destacó que las distintas comunidades aprendieron a convivir, formar familias y trabajar juntas.

En ese sentido, sostuvo que las religiones no fueron motivo de división, sino que contribuyeron a la unidad nacional y a la construcción de proyectos comunes. “Así dieron unidad a la nación y llevaron adelante proyectos comunes, sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad“, afirmó.

El Papa también planteó que las distintas tradiciones religiosas pueden compartir valores culturales y promover buenas acciones a través de la escucha y el conocimiento recíproco.

Durante su mensaje, León XIV propuso reflexionar sobre tres dimensiones de la experiencia religiosa: las religiones como guardianas de la dignidad humana, como expresiones de la libertad y como espacios para cultivar la esperanza.

En primer lugar, señaló que las creencias religiosas recuerdan que la persona humana no está hecha únicamente de materia y que su vida tiene un valor que debe ser protegido.

“De este modo, entonces, las religiones custodian la dignidad humana”, expresó. En ese marco, pidió defender la vida frente a situaciones de miseria y violencia, y promover la dignidad de todas las personas en la familia, el estudio, el trabajo y el medioambiente.

En segundo lugar, vinculó la experiencia religiosa con la libertad y advirtió sobre los riesgos de los ídolos del dominio, la vanidad y la guerra. También llamó a cuidar la Tierra y evitar destruir el mundo que, según sus palabras, el Creador confió a la humanidad.

Por último, destacó el vínculo entre las religiones y la esperanza, a las que definió como un lazo entre generaciones, una memoria compartida y una forma de mirar hacia el futuro. “Las religiones son un vínculo entre generaciones, memoria milenaria, profecía, espera y promesa”, sostuvo.

El llamado de León XIV al diálogo y a la paz

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de fortalecer el compromiso de las comunidades religiosas con la paz. El Pontífice planteó que la oración debe traducirse en acciones concretas de solidaridad y fraternidad.

En esa línea, convocó a compartir la esperanza con quienes atraviesan situaciones de pobreza, con quienes perdieron el sentido de la vida y con quienes buscan renovar el mundo a partir de la justicia.

También retomó una reflexión de san Juan Pablo II sobre el diálogo entre las religiones y señaló que la oración no debe conducir al enfrentamiento ni al desprecio del otro, sino a una construcción conjunta que respete las diferencias.

Hacia el final de su intervención, León XIV invitó a los presentes a hacer propia una oración del papa Francisco, en la que se pide por sociedades más sanas y un mundo “sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”.

La bienvenida oficial estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. Luego, monseñor Ramón Macín, presidente de la Comisión de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones de la Conferencia Episcopal Argentina, presentó al Pontífice.

Entre los asistentes hubo referentes del cristianismo y sus distintas ramas, del judaísmo, el Islam, el budismo, las iglesias orientales y ortodoxas, la fe bahá’í, el sijismo y las religiones afroamericanas. También participaron representantes de cosmovisiones de pueblos originarios y de la Escuela Científica Basilio.