El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: “sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”

El Sumo Pontífice visitó el Pequeño Cottolengo de Claypole, donde destacó el trabajo de quienes acompañan a personas con discapacidad y necesidades especiales. Además, llamó a construir una Argentina basada en la caridad, la integración y la solidaridad.

El papa León XIV visitó este domingo el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, donde brindó un emotivo mensaje centrado en la dignidad humana, la inclusión y el valor de la caridad. Durante su discurso, destacó la tarea de residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios, y dejó una de las frases más fuertes de su encuentro: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”.

Ante una comunidad que lo recibió con música, aplausos y muestras de afecto, el Pontífice agradeció los testimonios compartidos y describió al Cottolengo como un lugar donde la caridad se manifiesta no solamente en las obras, sino también en cada gesto, cada rostro y cada sonrisa.

“Eso es el Pequeño Cottolengo, una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios”, expresó.

En ese sentido, recordó la figura de San Luis Orione, fundador de la obra, quien soñó con construir una verdadera “ciudad de la caridad”, dedicada especialmente a quienes se encontraban entre las personas más frágiles de la sociedad y muchas veces eran ignoradas o abandonadas.

Las tres ciudades que inspiraron el mensaje del Papa

Durante su reflexión, León XIV tomó como referencia tres ciudades vinculadas con la vida de Jesús: Belén, Nazaret y Betania, para explicar los valores que, a su entender, deben orientar a una comunidad.

Sobre Belén, señaló que representa el amor a la vida, la dignidad humana y la capacidad de recibir y proteger a cada persona, incluso en medio de la pobreza.

Al referirse a Nazaret, destacó la importancia de la familia, el trabajo y la integración social. Sostuvo que es el lugar donde las personas no son descartadas, sino incorporadas a la comunidad, valorando sus talentos y capacidades.

Finalmente, mencionó a Betania como el espacio de la amistad sincera, donde nadie es marginado ni abandonado y donde se comparten la fe, el servicio, las penas y las alegrías.

“Betania es el lugar que ayuda a salir del individualismo, donde uno se siente amado y desea amar a los demás de manera concreta”, explicó.

Para el Papa, esos valores están presentes en el pequeño Cottolengo, donde las personas pueden sentirse recibidas, cuidadas y queridas tal como son.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”

Uno de los momentos centrales del discurso llegó cuando León XIV se refirió a las personas con discapacidad y a la necesidad de reconocer plenamente su dignidad.

En ese marco, sostuvo que las sociedades no deben medir el valor de las personas por su apariencia física o por su capacidad de alcanzar el éxito económico.

“Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”, manifestó.

También afirmó que el progreso de una nación debe medirse por la capacidad de recibir y acompañar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales.

El Pontífice agradeció especialmente a quienes trabajan diariamente en el Cottolengo y destacó sus gestos de servicio, ternura y comprensión. Consideró que esa tarea constituye un aporte fundamental para construir una sociedad más justa y solidaria.

El deseo del Papa para Argentina: una nueva generación de santos de la caridad

En otro tramo de su mensaje, León XIV expresó su deseo de que Argentina pueda multiplicar obras como la del Pequeño Cottolengo, donde el amor de Cristo se imponga sobre el individualismo y la exclusión.

“Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos”, expresó.

Y agregó: “Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad. ¿Y por qué no pueden serlo todos ustedes?”.

Para reforzar ese llamado, recordó una reflexión del papa Francisco sobre la santidad y la importancia de vivir con amor en las actividades cotidianas, poniendo los dones de cada persona al servicio de quienes más lo necesitan.

“Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que la ciudad de la caridad se consolide, se extienda y logre derribar las fronteras del egoísmo”, pidió.

El corazón de Don Orione y su vínculo con Argentina

Hacia el final de su discurso, León XIV hizo una referencia especial a la reliquia del corazón de San Luis Orione, que se encuentra en la capilla de la comunidad.

El Papa recordó el profundo vínculo que unió al sacerdote italiano con la Argentina y destacó el significado de ese corazón como símbolo de una vida dedicada al prójimo.

En ese sentido, recuperó palabras de San Juan Pablo II durante la canonización de Don Orione, cuando destacó que su corazón no conoció límites porque estaba completamente entregado a la caridad de Cristo.

“La caridad salvará al mundo, porque Dios es amor, y el amor no pasará jamás”, expresó León XIV.

Finalmente, pidió a Dios que modele los corazones de las personas a semejanza del de los santos, para que puedan ser “ardientes en la caridad, bondadosos en la paciencia y perseverantes en la humildad”.

“Los llevo en mi corazón. Muchas gracias”, concluyó ante los aplausos de los presentes.