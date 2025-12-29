Le quitaron el carnet a la ex de El Polaco por filmar a su hija manejando

La medida preventiva fue dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense tras la difusión del video que generó denuncias y un intenso debate en redes sociales sobre responsabilidad de los adultos al momento de enseñar a los menores sobre manejo y seguridad vial.

El episodio protagonizado por Valeria Aquino, expareja de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, generó un fuerte revuelo en redes sociales y terminó con una sanción oficial. La mujer compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se veía a su hija de 12 años conduciendo una camioneta en un camino rural. La publicación se viralizó rápidamente y abrió un debate sobre los límites de la crianza y la responsabilidad de los adultos frente a la seguridad vial.

La protagonista del registro es Alma, la hija que Aquino comparte con el cantante de cumbia. En las imágenes se la observa al volante, con cinturón de seguridad colocado, mientras maneja por una zona de campo. Aunque el entorno parecía controlado, la situación despertó críticas inmediatas y denuncias de usuarios que cuestionaron la exposición de una menor en una práctica ilegal.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intervino de manera preventiva y dispuso la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino. Según el organismo, la maniobra constituye una infracción gravísima a la normativa vigente y representa una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la adulta responsable.

La decisión se tomó luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitara la sanción, tras recibir múltiples denuncias de internautas y analizar el impacto del video viral. Para las autoridades, permitir que una niña conduzca un vehículo, aunque sea en un camino rural, implica un riesgo concreto para su vida y la de terceros.

El caso no solo generó repercusiones en el ámbito institucional, sino también en el plano mediático. La polémica dividió opiniones: mientras algunos usuarios defendieron a Aquino argumentando que se trataba de una enseñanza en un entorno seguro, otros remarcaron la peligrosidad de la acción y la falta de responsabilidad al difundirla públicamente.

La propia Aquino acompañó el video con un mensaje que buscaba justificar la situación: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Sin embargo, la frase terminó alimentando la controversia y fue interpretada como una defensa de una práctica que la normativa vial prohíbe de manera tajante.