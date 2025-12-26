Mirá el polémico video de la hija de El Polaco manejando a los 12 años

Las imágenes difundidas por Valeria Aquino, madre de la niña, generaron debate en redes y medios sobre la responsabilidad adulta y la exposición de menores en actividades que implican riesgos.

La difusión de un video en el que se ve a Alma, la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino, al volante de un auto en un camino rural generó un fuerte debate en redes sociales y medios. La situación derivó en una polémica sobre la responsabilidad de los adultos y la exposición de menores en actividades que la ley prohíbe.

Según reveló el programa Puro Show, el cantante no estaba al tanto de la filmación y se mostró indignado al enterarse. “No vi nada, está con su madre, pasó Navidad con su mamá”, declaró, dejando en claro que no avala que su hija conduzca a esa edad.

El video había sido compartido por Valeria Aquino en Instagram, acompañado de la frase: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. El posteo se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate entre quienes defendieron la práctica como parte de un aprendizaje temprano y quienes la criticaron por el riesgo que implica.

La polémica también alcanzó a la actual pareja del cantante, Barby Silenzi, quien prefirió no involucrarse en el tema. “Yo no me meto en eso”, respondió, recordando que mantiene un largo enfrentamiento con la madre de la menor.

El caso se convirtió en tendencia y reavivó la discusión sobre la seguridad vial, la edad mínima para conducir y el rol de los padres en la crianza. Mientras algunos usuarios recordaron que aprendieron a manejar de niños en zonas rurales, otros remarcaron que la difusión pública de estas imágenes puede normalizar conductas peligrosas.