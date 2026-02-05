La “viuda negra viral” vuelve a quedar en la mira judicial tras una nueva denuncia de estafa

La joven rionegrina enfrenta un nuevo expediente en Lomas de Zamora, donde un jubilado la acusó de haberlo desvalijado tras una relación simulada. La investigación se suma a las causas abiertas en Caballito y Núñez, con un botín que incluye dólares, joyas y objetos de valor.

La historia de Lidia Esther Lobo, conocida como la “viuda negra viral”, suma un nuevo capítulo judicial. La joven, detenida en diciembre pasado en Río Negro, ahora fue denunciada por un jubilado de Lomas de Zamora, quien asegura haber sido víctima de un engaño y un robo millonario. La causa quedó radicada en la UFI N°8 especializada en delitos económicos, a cargo del fiscal José Grieco, que ya dispuso medidas de prueba y espera indagarla en los próximos días.

El caso generó fuerte repercusión porque, según fuentes judiciales, el botín alcanzó los 35 mil dólares en efectivo, además de relojes y cadenas. “El damnificado se presentó con su abogado y aportó pruebas que serán analizadas en el marco de la investigación”, confirmaron desde la fiscalía. Se trata del tercer expediente que involucra a Lobo, quien ya enfrenta acusaciones previas en la Ciudad de Buenos Aires.

Los antecedentes de la joven incluyen un hecho ocurrido en Caballito en mayo de 2025, donde habría drogado a un hombre para robarle 4 mil dólares, una guitarra eléctrica, joyas y más de cinco millones de pesos de su billetera virtual. En otro episodio, en Núñez, se la acusa de haber montado una relación ficticia para sustraer dinero en efectivo, electrodomésticos y una computadora. “Su modalidad era distinta a la de otras viudas negras: generaba confianza con falsas relaciones antes de atacar”, explicaron investigadores del caso.

La detención de Lobo en Choele Choel, Río Negro, se produjo tras un operativo de la policía provincial en diciembre pasado. Las imágenes de su arresto se viralizaron en redes sociales y medios internacionales, convirtiéndola en un personaje insólito dentro del mundo criminal. “El nivel de exposición mediática fue inusual, pocas veces vimos que un caso de este tipo se vuelva tan viral”, señaló un especialista en criminología consultado por este medio.

El fiscal José Grieco destacó que la investigación busca unificar las causas abiertas en Buenos Aires y Lomas de Zamora para avanzar con una imputación más sólida. “Estamos frente a una acusada que ya tiene antecedentes y que habría utilizado el mismo modus operandi en distintos puntos del país”, afirmó. La jueza Ángeles Maiorano, que intervino en su traslado a tribunales porteños, también había señalado la necesidad de coordinar las investigaciones.

Según los investigadores, parte del dinero obtenido en los robos habría sido destinado a cirugías estéticas, lo que refuerza el perfil de una acusada que combinaba engaño, ostentación y exposición pública. “No era un ataque inmediato, sino un teatro de relaciones falsas que terminaba en desvalijos importantes”, remarcaron fuentes judiciales.