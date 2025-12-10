La “viuda negra” que se volvió viral fue detenida tras ser acusada de extorsión en Río Negro

La joven de 20 años, esta acusada de robo y extorsión. El caso se volvió viral por la difusión de su foto en redes sociales. La Oficina Fiscal de Buenos Aires solicitó su traslado inmediato para indagatoria y definir su situación procesal.

Una joven de 20 años, identificada como Lidia Esther L., fue detenida en la localidad de Choele Choele, Río Negro, tras un pedido de captura emitido por la Justicia porteña. El caso tomó gran repercusión porque su imagen se difundió en redes sociales y rápidamente se volvió viral, generando el apodo de “viuda negra”.

La investigación se inició en la Ciudad de Buenos Aires, donde un hombre denunció haber sido víctima de un robo y extorsión. Según la causa, la joven habría entablado una relación esporádica con él, lo habría drogado con algo , robado varios elementos y luego amenazado para exigirle dinero. El episodio motivó la intervención del Juzgado N°49 de CABA, a cargo de la jueza Ángeles Maiorano, que ordenó su captura.

La detención se concretó cuando la acusada regresó a la casa de su familia en Río Negro. Allí fue localizada por efectivos policiales que actuaron en cumplimiento de la orden judicial. El procedimiento se realizó sin incidentes y la joven quedó a disposición de la Justicia.

El apodo de “viuda negra” suele utilizarse en casos donde mujeres seducen a hombres para luego robarlos o extorsionarlos. En este caso, la denominación se instaló en redes sociales junto con la viralización de su foto, lo que convirtió el hecho en tendencia y multiplicó el interés público.

Según la denuncia. la mujer se habría llevado

Un millón de pesos en efectivo.

en efectivo. Su iPhone 11 .

. Una licuadora

Una juguera .

. Una filmadora Sony

Sony El CPU de su computadora de escritorio.

de escritorio. Dos valjijas, como para llevarse todo.

La Justicia porteña solicitó el traslado inmediato de la detenida para tomarle declaración indagatoria en las próximas horas. Allí se definirá su situación procesal y se avanzará en la investigación sobre su presunta participación en el delito denunciado.

La situación de Lidia Esther L. será definida en los próximos días, cuando se concrete su traslado a Buenos Aires y se lleve adelante la indagatoria. Mientras tanto, el expediente continúa bajo la órbita del Juzgado N°49, que deberá determinar su responsabilidad en el episodio de robo y extorsión que la llevó a ser conocida como la “viuda negra”.