La escandalosa carpa VIP de la misa del Papa: famosos, catering y privilegios que desataron la polémica

El espacio reservado durante la celebración de León XIV en Buenos Aires quedó bajo cuestionamientos por sus comodidades y el uso de fondos públicos. Yanina Latorre, Pampita, Valeria Mazza y otras figuras estuvieron entre los invitados del “Santapalooza”.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una imagen que rápidamente se convirtió en motivo de controversia. Mientras miles de fieles se congregaron en el Monumento de los Españoles, en Palermo, para participar de la misa del lunes 9 de noviembre, un grupo de dirigentes políticos, empresarios, periodistas y figuras del espectáculo tuvo acceso a un espacio exclusivo con comodidades especiales.

La denominada carpa VIP quedó en el centro de las críticas después de que comenzaran a circular fotografías y videos de su interior. El lugar contaba con aire acondicionado, alfombra, baños especiales y un servicio de catering que incluía bebidas frías y calientes, además de alimentos para los invitados.

La diferencia entre las condiciones que tuvieron quienes participaron de la celebración y las de miles de personas que esperaron durante horas para acercarse al Pontífice generó cuestionamientos en las redes sociales. En ese contexto, comenzó a circular una denominación irónica para referirse al encuentro: “Santapalooza”, en alusión al festival de música Lollapalooza y a la presencia de personalidades conocidas en el sector reservado.

Quiénes estuvieron en la carpa VIP durante la misa del Papa

Entre los nombres que trascendieron se encuentran Carolina “Pampita” Ardohain, Valeria Mazza, Florencia de la V, Analía Franchín, Yanina Latorre, Claudia Villafañe y Eduardo Feinmann.

También participaron Zulema Yoma y su hija, Zulemita Menem. La convocatoria incluyó figuras vinculadas al espectáculo, periodistas, empresarios y dirigentes políticos.

El espacio no estuvo destinado exclusivamente a celebridades. La organización contemplaba invitados institucionales y representantes de distintos sectores. Entre los dirigentes que recibieron invitaciones se mencionaron Mauricio Macri, quien finalmente no asistió; Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta.

La presencia de personalidades conocidas llamó especialmente la atención por las publicaciones que algunas de ellas realizaron durante la ceremonia. Las imágenes permitieron conocer detalles de la ambientación y de los servicios disponibles, que terminaron alimentando la discusión pública.

Yanina Latorre contó cómo fue la experiencia

Una de las invitadas que más detalles aportó fue Yanina Latorre, quien explicó que había recibido una invitación de Jorge Macri y su esposa, María Belén Ludueña.

La periodista relató que la convocatoria incluyó una organización especial para su llegada y que pudo seguir la misa desde un lugar privilegiado. También contó que los asistentes recibieron un código QR para acceder al wifi.

Sus declaraciones quedaron entre las más comentadas de la controversia. Latorre defendió la invitación y cuestionó las críticas que recibió por haber participado del evento.

La conductora sostuvo: “El invitado va a estar a favor, el no invitado va a estar en contra”, una frase que sintetizó su postura frente a los cuestionamientos.

Por su parte, Pampita compartió imágenes de la ceremonia, mientras que Florencia de la V destacó la emoción de haber participado junto a su familia. Las publicaciones de las figuras terminaron convirtiéndose en parte de la discusión sobre las condiciones que tuvieron los invitados.

Cuánto costó la organización y quién estuvo detrás

La producción integral de la misa estuvo a cargo de DF Entertainment SA, empresa vinculada a Diego Finkelstein y organizadora de grandes eventos musicales, entre ellos Lollapalooza.

La firma recibió una contratación directa por $8.690 millones, correspondiente a la producción integral de la celebración, incluidos aspectos de seguridad y logística.

Sin embargo, ese monto no corresponde exclusivamente a la carpa VIP. La documentación disponible no permite establecer cuánto costó específicamente el espacio reservado para los invitados.

La organización de la misa y de la vigilia juvenil contempló otros servicios, como equipos de energía, vallados, pantallas, sonido e iluminación. En conjunto, los gastos vinculados a ambos acontecimientos superaron los $20.000 millones.

La contratación fue realizada por la Jefatura de Gabinete nacional, encabezada por Diego Santilli. En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, intervino en la convocatoria de invitados especiales.

La explicación de Jorge Macri

En medio de las críticas, el jefe de Gobierno porteño defendió la organización y explicó que en este tipo de acontecimientos existen protocolos para recibir a autoridades que deben llegar varias horas antes de la celebración.

Macri sostuvo que el espacio permitía que los invitados pudieran refrescarse mientras esperaban el comienzo de la misa. Sin embargo, reconoció que algunos aspectos del servicio gastronómico podrían haberse evitado.

“Las medialunas y los budines estuvieron de más”, expresó en declaraciones radiales, al considerar que hubiera alcanzado con ofrecer agua y café durante la espera. El funcionario también rechazó que se tratara de un lujo descomunal.

La polémica que dejó la visita de León XIV

La controversia por la carpa VIP de la misa del Papa abrió una discusión que excedió la presencia de famosos y las comodidades del lugar.

El contraste entre los invitados especiales y los miles de fieles que participaron de la celebración se convirtió en uno de los principales cuestionamientos. A eso se sumaron las dudas sobre los gastos de organización y la intervención de distintos niveles del Estado.

Mientras algunos de los asistentes defendieron su participación y destacaron la emoción de compartir la ceremonia, las imágenes del sector reservado continuaron generando críticas.