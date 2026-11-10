“Vayan y anuncien”: reviví el mensaje del papa León XIV que emocionó a los jóvenes argentinos durante la vigilia

Ante una multitud reunida en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el Pontífice llamó a las nuevas generaciones a no rendirse frente a los “ídolos de nuestro tiempo”, habló sobre las redes sociales, el dinero y la búsqueda del placer, y las invitó a llevar el mensaje de Jesús a cada rincón.

El papa León XIV protagonizó una de las jornadas más significativas de su visita a la Argentina con un encuentro multitudinario junto a los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Ante más de un millón de personas, el Pontífice encabezó una vigilia marcada por la música, la oración y un mensaje centrado en la fe, la libertad y el compromiso con los demás.

Durante su discurso, llamó a los jóvenes a no arrodillarse ante los “ídolos de nuestro tiempo”, advirtió sobre los riesgos de la obsesión por el éxito, el dinero, la apariencia y la popularidad, y los invitó a vivir como Jesús. El cierre de su mensaje fue también una convocatoria: “¡Vayan y anuncien!”.

El Papa escuchó los testimonios de cuatro jóvenes argentinos

Antes de su discurso central, León XIV escuchó las historias y preguntas de cuatro jóvenes que compartieron distintas experiencias personales y de fe. Uno de ellos fue Agustín Cristian Schinca, quien contó su historia de adicciones y abandono, y cómo logró salir adelante a partir de la ayuda de una comunidad y de su encuentro con Jesús.

También participó Agustina Flores, una joven maestra y voluntaria que expresó sus dudas y frustraciones frente a las dificultades que encuentra al acompañar a personas vulnerables y excluidas.

Ante su preocupación, el Papa le pidió que no perdiera la esperanza y le recordó que no siempre es posible ver los resultados de aquello que se hace por los demás. “Tú haz cuanto puedas. Pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los de los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan”, le respondió.

Además, retomó la imagen de la semilla que crece mientras el sembrador duerme y explicó que, aunque no siempre se vean los frutos del esfuerzo, es posible confiar en que Dios sigue cuidando de ellos.

Los otros testimonios fueron los de Guadalupe Irupe, postulante a la vida consagrada que compartió sus dudas sobre haber encontrado su vocación más tarde de lo esperado, y Franco Puglisi, periodista y catequista que planteó cómo integrar su vida de fe con sus actividades cotidianas.

A este último, León XIV le recordó que Jesús también vivió una vida ordinaria en Nazaret, trabajó y compartió momentos con su familia. Por eso, sostuvo que no es necesario separar la fe de las actividades de todos los días. “Cuando trabajas, estudias o compartes con tus amigos, hazlo con amor y ofréceselo al Señor“, aconsejó.

León XIV advirtió sobre las redes sociales, el dinero y la búsqueda del placer

En uno de los tramos más contundentes de su intervención, el Papa comparó las presiones actuales con el relato bíblico de tres jóvenes que se negaron a adorar una estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor.

A partir de esa historia, llamó a las nuevas generaciones a mantener su libertad y sus convicciones frente a aquello que busca ocupar el lugar de Dios.

“También hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración. El éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, expresó.

También cuestionó algunas conductas que pueden aparecer en las redes sociales, como mentir, traicionar o humillar a otras personas para conseguir la aprobación de los demás.

En ese contexto, advirtió sobre los negocios que ofrecen placeres que pueden terminar convirtiéndose en formas de esclavitud, como la pornografía y el consumo de distintas sustancias.

“También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida. Y si alguna vez han caído, ¡levántense!”, pidió León XIV.

“Hay un lugar para ti en la Iglesia”: el mensaje para quienes se sienten alejados

Otro de los momentos centrales de la vigilia estuvo dedicado a quienes se alejaron de la Iglesia, tienen dudas sobre su fe o atravesaron experiencias que los hicieron sentir excluidos.

Inspirado en las palabras del papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, León XIV retomó la expresión “todos, todos, todos” para explicar que nadie debe sentirse afuera de la comunidad cristiana.

“Hay un lugar para ti en la Iglesia. Hay un lugar para ti con tus preguntas, con tus heridas, con tu historia. Esta es también tu casa”, afirmó. El Pontífice también recordó el encuentro de Jesús con Zaqueo y sostuvo que nadie está demasiado lejos como para no poder comenzar de nuevo.

“Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo“, expresó. Además, pidió que las comunidades religiosas mantengan sus puertas abiertas para recibir a quienes llegan con preguntas, acompañar a quienes sufren y ayudar a quienes buscan a Dios.

La invitación del Papa a vivir como Jesús y ayudar a quienes más lo necesitan

En otro tramo de su discurso, León XIV invitó a los jóvenes a convertirse en protagonistas de una sociedad más solidaria, a partir del ejemplo de Jesús. “Quien ha encontrado a Cristo está llamado a vivir como Él. Y a eso quisiera invitarlos esta noche: invitarlos a ser santos”, manifestó.

Para explicar ese llamado, recordó el momento en que Jesús lavó los pies de sus discípulos y se puso al servicio de los demás. “Compartan el pan con quien pasa hambre. Abran sus puertas a quien no tiene hogar. Visiten a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar”, pidió.

También mencionó otras formas de acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles: escuchar a alguien que necesita un consejo, ofrecer palabras de consuelo o ayudar a otra persona a sentirse amada.

El Papa sostuvo que la alegría de la fe debe traducirse en acciones concretas y en una forma de vivir que refleje la misericordia de Jesús.

“¡Vayan y anuncien!”: el cierre de la vigilia con los jóvenes

Hacia el final de su mensaje, León XIV retomó la historia de los discípulos de Emaús y la alegría que sintieron al reconocer a Jesús resucitado. A partir de ese relato, los animó a no guardar para sí mismos la experiencia de la fe.

“Al comenzar, les he dicho: ¡Bienvenidos todos! Ahora, como sucesor de Pedro, les confío la segunda parte de nuestro lema: ¡Vayan y anuncien!”, expresó.

La invitación fue dirigida a los jóvenes para que lleven ese mensaje a sus ciudades, pueblos y comunidades, especialmente a quienes se sienten lejos de Dios.

Antes de despedirse, anunció la bendición de una cruz que recorrerá distintas comunidades y pidió que, al pasar de unas manos a otras, también se transmita el amor de Cristo.

Finalmente, encomendó a los jóvenes a la protección de la Virgen de Luján y cerró con las palabras que resumieron toda su intervención: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo. ¡Vayan y anuncien!“.