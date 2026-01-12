Juana Viale ¿la tercera en discordia entre Macri y Awada?

La confirmación del quiebre matrimonial de la ex pareja presidencial derivó en especulaciones mediáticas que involucraron a la nieta de Mirtha Legrand, quien salió a responder públicamente y negó cualquier vínculo con el expresidente.

La confirmación de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada generó un fuerte impacto en la sociedad y, como suele suceder en estos casos, no tardaron en aparecer versiones que buscaban explicar las razones del quiebre. Entre ellas, surgió el nombre de Juana Viale, señalada en algunos programas de televisión como posible “tercera en discordia”.

El rumor se instaló rápidamente en redes sociales y portales de espectáculos, alimentado por la curiosidad del público y la magnitud de los protagonistas. Sin embargo, la propia Juana Viale decidió salir al cruce de esas versiones y realizó un descargo público para despejar dudas y defender su imagen.

En su mensaje, la actriz y conductora calificó las especulaciones como “mentiras” y “operaciones de prensa”, dejando en claro que no existe ningún vínculo sentimental con el expresidente. Con un tono firme, remarcó que no está dispuesta a convertirse en alguien que “miente o aparenta” y pidió respeto frente a informaciones sin sustento.

La separación de Macri y Awada, oficializada en enero de 2026, fue presentada como una decisión personal tomada en silencio meses atrás. Awada, por su parte, solicitó “tiempo, silencio y cuidado” para transitar el proceso, evitando dar detalles sobre los motivos que llevaron al final de su matrimonio de más de 15 años.

El señalamiento hacia Juana Viale como protagonista de un nuevo romance con Macri fue mencionado en televisión por el periodista Franco Torchia, pero nunca se aportaron pruebas concretas. Esa falta de respaldo fue uno de los puntos que la actriz subrayó en su descargo, cuestionando la difusión de versiones que afectan su vida privada.

El episodio reavivó el debate sobre los límites del periodismo de espectáculos y la responsabilidad en la difusión de rumores. En tiempos de viralización inmediata, la figura de Juana Viale se convirtió en el centro de una polémica que ella misma buscó cerrar con un comunicado contundente.

Más allá de las especulaciones, lo único confirmado es la separación entre Macri y Awada. El resto son rumores que, según la propia Viale, forman parte de un circuito de desinformación que busca instalar historias sin fundamento.