Luego de 15 años juntos Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron

La ruptura se confirmó tras semanas de especulaciones y luego de pasar juntos las fiestas de fin de año. El exmandatario y la empresaria decidieron poner fin a su vínculo en un marco de respeto mutuo, priorizando la vida familiar y la crianza de su hija Antonia.

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada pusieron fin a su relación después de 15 años de matrimonio. La noticia, generó un fuerte impacto en la política y en la sociedad argentina, ya que la pareja había sido una de las más visibles en la escena pública durante la última década. Según fuentes cercanas, la decisión fue tomada de común acuerdo y en un clima de respeto mutuo.

La historia de Macri y Awada comenzó en 2009, cuando se conocieron en un gimnasio de Barrio Parque. Tras un breve noviazgo, se casaron en noviembre de 2010 en una ceremonia civil en Costa Salguero y una fiesta privada en Tandil. En 2011 nació Antonia, la hija que tienen en común, quien se convirtió en una figura recurrente durante la presidencia de Macri. La empresaria, además, es madre de Valentina, fruto de una relación anterior.

Los rumores de crisis entre Macri y Awada comenzaron a circular a fines de 2024, cuando dejaron de mostrarse juntos en redes sociales y se evidenciaron viajes por separado. Aunque en ese momento desmintieron las versiones con publicaciones familiares, las especulaciones volvieron a tomar fuerza en 2025 y finalmente se confirmaron con la separación oficial.

En medio del revuelo mediático, Awada compartió en su cuenta de Instagram imágenes de sus vacaciones en la Patagonia junto a sus hijas y amigos, sin la presencia del exmandatario. Por su parte, Macri tiene previsto viajar a Europa en los próximos días, lo que marca el inicio de una nueva etapa personal para ambos.