Jorge Martínez, víctima de una doble estafa digital que lo dejó sin ahorros

El reconocido actor de 79 años sufrió dos maniobras virtuales en menos de una semana: delincuentes le vaciaron sus cuentas en pesos y dólares, y perdió el dinero que había guardado durante toda su vida. El caso expone la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a fraudes cada vez más sofisticados.

El caso de Jorge Martínez sacudió al mundo del espectáculo y expuso una problemática que crece día a día: las estafas virtuales. El actor, de 79 años, relató que en menos de una semana fue víctima de dos maniobras digitales que lo dejaron sin un peso ni un dólar en sus cuentas bancarias.

Todo comenzó con una compra en la plataforma Temu, tras la cual recibió un llamado en el que le prometían un premio de medio millón de pesos. Para acceder, debía entregar su CBU y datos personales. Lo que parecía un beneficio terminó siendo una trampa: los delincuentes gestionaron créditos a su nombre y transfirieron el dinero disponible en su cuenta en pesos. Aunque el banco logró frenar los préstamos, el actor perdió gran parte de sus fondos.

La segunda estafa fue aún más dolorosa. Una supuesta plataforma de inversiones, que utilizaba videos falsos con imágenes de Lionel Messi y Javier Milei, lo convenció de depositar casi 150 mil pesos. Durante varios días recibió comprobantes falsos de ganancias, pero al entregar más datos sensibles los delincuentes accedieron a su caja de ahorro en dólares y retiraron los últimos 1.400 que le quedaban. Martínez confesó en televisión que ese dinero estaba destinado a una operación dental y que ahora quedó sin recursos, tras perder los ahorros de toda su vida.

El actor aseguró que conserva documentación de las transferencias y datos de las cuentas de destino, algunas vinculadas a Córdoba y números internacionales, aunque las autoridades no pudieron tomarle denuncia formal porque él mismo había entregado usuario y clave de Home Banking. Esa situación lo dejó en un limbo legal, sin posibilidad de recuperar lo perdido.

El caso de Martínez refleja una tendencia alarmante en Argentina: el crecimiento de las estafas digitales que utilizan inteligencia artificial para crear contenidos falsos y captar víctimas con promesas de premios o inversiones rápidas. Los especialistas advierten que nunca se deben compartir claves ni datos bancarios por teléfono o plataformas no verificadas, y que la prevención es la única herramienta eficaz frente a este tipo de delitos. La historia del actor no slo expone la fragilidad de las personas mayores, sino que también funciona como advertencia para toda la sociedad: la confianza puede convertirse en el punto de entrada para perderlo todo.