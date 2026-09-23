Internaron a Pity Álvarez tras una crisis hipertensiva al borde de un ACV

El exlíder de Viejas Locas permanece en terapia intermedia del Hospital Tornú luego de sufrir un cuadro crítico que puso en riesgo su vida. El episodio se produjo horas antes de una audiencia clave en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, mientras su abogado denunció que el músico sigue expuesto a personas que le ofrecerían estupefacientes.

La salud de Cristian “Pity” Álvarez volvió a ser noticia tras una internación de urgencia en el Hospital Tornú. El músico sufrió una crisis hipertensiva con registros de presión arterial cercanos a los 200 mmHg, lo que lo dejó al borde de un accidente cerebrovascular. El SAME confirmó que fue estabilizado en el shock room y luego derivado a terapia intermedia, donde permanece bajo monitoreo constante.

El episodio ocurrió en la noche del martes, apenas horas antes de una audiencia en el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. La defensa del artista insiste en que Álvarez no está en condiciones de afrontar el debate oral, mientras el tribunal aún no resolvió si suspenderá o reprogramará las audiencias.

Su abogado, Sebastián Queijeiro, advirtió que el cuadro es “muy delicado” y reclamó medidas urgentes al Tribunal Oral en lo Criminal N°29. En declaraciones públicas, el letrado denunció que el entorno del músico “no lo cuida” y que incluso hay personas que se acercan a ofrecerle drogas, lo que agrava su estado clínico y pone en evidencia la vulnerabilidad de Álvarez.

El episodio se suma a un accidente vial ocurrido horas antes, cuando el cantante chocó con su Volkswagen Bora contra un Peugeot 208 en una estación de servicio de La Paternal. Aunque no hubo heridos, el hecho volvió a ponerlo en el centro de la escena mediática.

La audiencia prevista incluía la declaración de cuatro testigos, entre ellos Cristina Congiu, madre del músico. La incertidumbre sobre su estado de salud genera dudas respecto a la continuidad del proceso, que ya acumula múltiples postergaciones por problemas médicos del imputado.

El caso de Pity Álvarez mantiene en vilo tanto a la justicia como al público. Su figura, marcada por el éxito con Viejas Locas e Intoxicados, atraviesa desde hace años un deterioro físico y mental que lo alejó de los escenarios.