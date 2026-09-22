Video: Pity Álvarez chocó en una estación de servicio y huyó

Un grave episodio vial sacude la convulsionada actualidad de Cristian “Pity” Álvarez. Cerca de las 2:10 de la mañana de este martes 22 de septiembre, el músico protagonizó un accidente de tránsito en una estación de servicio ubicada en el barrio porteño de La Paternal.

Un nuevo y preocupante incidente vuelve a poner en jaque la situación procesal de Cristian “Pity” Álvarez. Durante la madrugada de este martes 22 de septiembre, el músico protagonizó un choque en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal a bordo de un Volkswagen Bora. Tras embestir marcha atrás a otro vehículo que cargaba combustible, el exlíder de Viejas Locas se negó a presentar la documentación, argumentó que tenía “problemas legales” y se dio a la fuga. Horas después, se constató que no contaba con licencia de conducir vigente.

Cerca de las 2:10 de la mañana de este martes 22 de septiembre, el músico protagonizó un accidente de tránsito en una estación de servicio ubicada en la intersección de la avenida San Martín y Nicasio Oroño, en el barrio porteño de La Paternal.

El siniestro quedó registrado de forma nítida por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa cómo el cantante, a bordo de un Volkswagen Bora gris oscuro registrado a su nombre (Cristian Gabriel Álvarez Congiú), puso reversa junto a los surtidores e impactó violentamente contra un Peugeot 208 blanco que era conducido por un joven de 24 años.

El choque, la fuga y la confirmación de la Policía

El impacto provocó serios daños en las puertas y en el sector delantero del lado del acompañante del vehículo afectado. Sin embargo, lejos de bajarse a prestar ayuda o intercambiar los datos del seguro, Pity reaccionó de manera insólita.

Según relató la víctima, al notar que el músico no reaccionaba, le exigió que despegara el auto. Fue en ese momento cuando Álvarez, sin descender del habitáculo, lanzó una insólita frase y aceleró a toda velocidad en sentido hacia la Provincia de Buenos Aires: “Tengo problemas legales, me tengo que ir de acá de inmediato”, le espetó el músico al joven conductor antes de escapar sin entregar la documentación requerida por ley.

Tras la llegada de los efectivos de la Policía de la Ciudad y las consultas en el sistema, fuentes oficiales confirmaron que Pity Álvarez no cuenta con licencia de conducir vigente. Más tarde, su hermana Silvina Débora debió apersonarse en el lugar para intentar entregar los papeles del vehículo ante la Unidad de Flagrancia Norte y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, conducida por el fiscal Federico Taramelli.

“Va a las audiencias drogado”: el crudo relato de su abogado

El choque ocurre en un contexto extremadamente delicado para el artista, quien actualmente enfrenta el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz en Villa Lugano. En declaraciones televisivas, su abogado Sebastián Queijeiro se mostró sumamente alarmado por el estado de salud mental de su defendido: “Es muy difícil manejar a Cristian. En la última audiencia no quiso salir de su habitación. Va a las audiencias drogado, en los medios sale con todos los brazos pinchados y a la madrugada agarró un auto sin registro y chocó contra una persona”, reveló el letrado sobre el descontrolado presente del músico.

Las autoridades judiciales avanzan en labrar actuaciones por incumplimiento de obligaciones legales e investigan los pormenores del hecho que suma una nueva tacha al delicado expediente del cantante.