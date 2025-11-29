Impactante video en Mar del Plata: robaron un auto y, al intentar escapar, atropellaron a dos hombres que cargaban garrafas

El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Uno de los trabajadores atropellados tuvo que ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Una intensa persecución policial se desató en las últimas horas en Mar del Plata, luego de que un grupo de delincuentes robara un Fiat Cronos blanco y huyera realizando maniobras peligrosas, entre ellas atropellar a un joven de 30 años que cargaba garrafas en su vehículo. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho comenzó cuando un hombre de 42 años denunció que tres ladrones armados lo sorprendieron mientras sacaba el auto de su casa, ubicada en Gutenberg al 11.500, y se lo llevaron a punta de pistola. La investigación quedó a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen, quien dispuso un operativo urgente para dar con los responsables.

Los patrullajes se concentraron en los alrededores del Autódromo y del barrio Las Heras. Aunque los móviles del Comando de Patrullas lograron identificar rápidamente el vehículo, la captura se complicó porque el conductor realizaba maniobras evasivas para evitar ser interceptado.

Según fuentes policiales, el Fiat se perdió de vista por unos minutos, pero más tarde volvió a aparecer en las cámaras y comenzó una nueva persecución. En ese momento, el conductor del auto robado aceleró marcha atrás y chocó a un trabajador que manipulaba garrafas junto a otro vehículo estacionado en la vereda.

El joven, que sufrió politraumatismos leves, fue trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó fuera de peligro.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los delincuentes intentaron escapar haciendo marcha atrás, chocando al trabajador y esquivando a los policías que ya habían descendido del patrullero para detenerlos. A pesar del cerco policial, los ladrones lograron huir y la persecución continuó por varias cuadras.

Finalmente, el Fiat fue detenido. En su interior, los agentes hallaron una munición sin detonar y detectaron un impacto en la puerta trasera izquierda, por lo que el vehículo quedó secuestrado para pericias en la Comisaría Séptima.

La fiscal Hirigoyen ordenó preservar todas las pruebas, tomar declaraciones a víctimas y testigos, y avanzar con las pericias correspondientes.

El caso quedó caratulado como hallazgo automotor y lesiones culposas.