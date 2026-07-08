Hallaron sin vida a Lucas Gámez, el niño argentino que era buscado tras los terremotos en Venezuela

Después de dos semanas de intensos operativos, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido desde el derrumbe de un edificio en La Guaira.

La búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino que permanecía desaparecido tras el devastador doble terremoto en Venezuela, llegó a su desenlace más doloroso. Luego de dos semanas de trabajo ininterrumpido entre los escombros, rescatistas localizaron el cuerpo del menor en el edificio Miramar, ubicado en la ciudad costera de La Guaira, una de las zonas más castigadas por el desastre.

La noticia fue confirmada por fuentes vinculadas al operativo y también por el bombero mendocino Guillermo Arana, integrante del equipo Fénix Unit Rescue, quien participó de las tareas de búsqueda junto a brigadistas argentinos y venezolanos.

Cómo encontraron a Lucas Gámez

Según relataron los rescatistas, durante los últimos días se trabajó de manera permanente mediante turnos rotativos para remover manualmente los sectores donde existía la posibilidad de hallar sobrevivientes.

Una vez agotadas esas tareas, los especialistas autorizaron el ingreso de maquinaria pesada para retirar las estructuras de mayor tamaño que aún permanecían sobre el edificio colapsado. Fue durante esa etapa cuando finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo del menor.

El operativo se desarrolló junto a integrantes de la familia, brigadas venezolanas y equipos internacionales que permanecen trabajando desde el 24 de junio, fecha en la que ocurrieron los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.

El conmovedor homenaje por su cumpleaños

El hallazgo ocurrió apenas horas después de un emotivo momento que había conmovido a los rescatistas. El pasado lunes, día en que Lucas Gámez cumplía nueve años, familiares, vecinos y brigadistas realizaron un pequeño homenaje frente a los restos del edificio donde permanecía atrapado.

Sus padres llevaron una torta con velas y compartieron un momento de esperanza mientras continuaban las tareas de rescate. Hasta último momento, la familia mantenía la ilusión de encontrarlo con vida y había pedido acompañamiento a través de mensajes y publicaciones en redes sociales.

Quién era Lucas Gámez

Lucas era hijo de padres venezolanos, aunque había nacido en Argentina. El día del terremoto había viajado junto a sus tíos hasta La Guaira para disfrutar del feriado y pasar la jornada en la playa.

Después de pasar parte del día junto al mar, regresó al departamento ubicado en el segundo piso del edificio Miramar, que minutos más tarde colapsó como consecuencia del fuerte movimiento sísmico.

Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda que movilizó a rescatistas de distintos países y mantuvo en vilo tanto a su familia como a miles de personas que siguieron el caso.

Entre quienes integraron el operativo estuvo el mendocino Guillermo Arana, especialista en rescate de estructuras colapsadas y miembro de Fénix Unit Rescue.

Durante los últimos días, Arana había relatado las dramáticas condiciones en las que trabajaban los equipos de emergencia y aseguró que, pese al paso del tiempo, mantenían la esperanza de hallar sobrevivientes.

El rescatista también explicó que los brigadistas trabajaban las 24 horas en turnos rotativos, enfrentando estructuras inestables, altas temperaturas y un escenario de destrucción generalizada.

La tragedia que golpeó a Venezuela

Los terremotos en Venezuela, registrados el pasado 24 de junio, provocaron una de las mayores catástrofes naturales de los últimos años en el país. De acuerdo con el último balance difundido por las autoridades venezolanas, el desastre dejó:

3.685 personas fallecidas .

. 16.740 heridos .

. 17.907 personas sin vivienda.

Las zonas más afectadas fueron La Guaira y otras localidades del norte venezolano, donde decenas de edificios colapsaron por completo.

Además, imágenes satelitales analizadas por organismos internacionales estiman que cerca de 58.870 estructuras resultaron destruidas o sufrieron daños severos, mientras continúan los trabajos de asistencia y remoción de escombros.