El niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela cumplió 9 años: “Que te rescaten pronto para poder celebrar juntos”

Familiares y rescatistas le cantaron el feliz cumpleaños frente al edificio donde quedó atrapado tras el derrumbe. Además, sus compañeros de escuela le enviaron un video con mensajes de esperanza mientras continúa la búsqueda.

Mientras continúa la intensa búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido tras el doble terremoto que afectó a Venezuela hace dos semanas, este martes se vivió una jornada cargada de emoción.

El pequeño cumplió 9 años y su familia decidió homenajearlo frente al edificio donde quedó atrapado tras el derrumbe.

La ceremonia se realizó en las inmediaciones del edificio Miramar, ubicado en la ciudad costera de La Guaira, una de las localidades más golpeadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados hace 14 días.

Lucas estaba junto a sus tíos dentro del edificio cuando ocurrió el colapso. Desde ese momento, brigadistas y equipos de rescate trabajan sin descanso para intentar encontrarlo.

La madre del niño, Blancalida Martínez, llevó una torta con una vela encendida hasta el lugar del derrumbe. Allí, familiares, rescatistas y personas que participan de las tareas de búsqueda le cantaron el feliz cumpleaños en un gesto cargado de esperanza.

Más tarde, la mujer compartió el momento en sus redes sociales junto a un mensaje dedicado a su hijo.

“Feliz cumpleaños, hijo. Así honramos tu vida. Pronto te abrazaremos. Amén“.

El homenaje también incluyó un video preparado por los compañeros de escuela de Lucas, quienes le enviaron mensajes de aliento con el deseo de volver a verlo pronto.

Uno de los niños expresó: “Hola Lucas, espero verte pronto. Seguro la celebración de tu cumpleaños será impresionante“.

Otro compañero recordó un regalo que recibió del pequeño y le hizo un pedido muy especial.

“Feliz cumpleaños, crack. Estoy completando el álbum gracias a ti, porque tu me lo regalaste para mi cumpleaños. Tienes que salir y venir con nosotros, por favor“.

Otro de los saludos decía: “Feliz cumpleaños, Lucas. Que te rescaten pronto para poder celebrar juntos y con todos los demás“.

El padre del niño, Marcos Gámez, aseguró que los trabajos de rescate continúan, aunque explicó que todavía queda una importante cantidad de escombros por remover antes de avanzar con una nueva etapa del operativo.

A más de dos semanas de la tragedia, familiares y rescatistas mantienen la esperanza de encontrar con vida al niño argentino, mientras las tareas continúan de manera ininterrumpida en el edificio derrumbado.