Hallaron a Lowrdez en grave estado de salud: su ex quedó detenido y sería imputado por privación ilegítima de la libertad

La intervención judicial se activó tras una denuncia familiar y derivó en un operativo en Palermo que permitió localizar a la artista. La causa avanza con antecedentes previos y será clave el análisis de las condiciones en que fue encontrada.

Tras más de veinte días sin contacto con su familia, Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, fue encontrada en la noche del jueves en el departamento de su expareja, Leandro Esteban García Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La artista se encontraba en grave estado de salud y fue trasladada de inmediato al Hospital Fernández, donde recibió atención médica y fue dada de alta horas después.

La búsqueda se había iniciado el 22 de octubre, cuando Mabel López, madre de Lourdes, denunció su desaparición ante la Policía de la Ciudad. Según relató, no tenía noticias de su hija desde el 4 de octubre. La preocupación se intensificó al conocerse que Lourdes había denunciado a García Gómez por violencia de género en 2022, lo que llevó a las autoridades a considerar un posible escenario de riesgo.

Ayer en la mañana Lourdes Fernández aparecía en una historia de la red social Instragram afirmando que se encontraba bien. Sin embargo, el registro generó preocupación entre sus allegados y especialistas, ya que evidenciaba signos de deterioro físico y emocional. “Cuando una persona en situación de violencia aparece en cámara diciendo que está bien, hay que mirar más allá de las palabras: el cuerpo, el tono, el contexto. Ese video fue una alerta”, explicó la psicóloga Silvina Zabala, especializada en asistencia a víctimas.

📢Reapareció @lowrdez de Bandana: “Tengo una gripe tremenda desde el lunes” “Alguien les informó muy mal, chicos. Esto es terrible. Estoy bien, gracias por ocuparse de mí”, expresó la artista acabando con las dudas.https://t.co/qqsP2ajAkr pic.twitter.com/nOizlxp2x9 — Haceinstantes (@Haceinstantes) October 23, 2025

El operativo fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47, que autorizó el allanamiento del domicilio del sospechoso. En una primera inspección, García Gómez se negó a permitir el ingreso completo de los efectivos, lo que motivó una segunda intervención con orden judicial. Finalmente, Lourdes fue hallada en el tercer piso del edificio, en condiciones que aún no fueron detalladas públicamente, pero que ameritaron su inmediata hospitalización.

🚨 AHORA: DETUVIERON AL EX DE LOURDES. LA CANTANTE ESTÁ EN ESTADO DE SOBREDOSIS Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/0dtvANquvF — América TV (@AmericaTV) October 24, 2025

El hombre quedó detenido y sería imputado por privación ilegítima de la libertad, según confirmaron fuentes judiciales. La causa está en manos de la fiscal María Paula Asaro, quien investiga las circunstancias del encierro y evalúa posibles agravantes vinculados a antecedentes de violencia. “La privación de libertad en contextos de violencia de género configura un delito grave que debe ser abordado con perspectiva de género y celeridad judicial”, señaló la abogada penalista Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Desde el entorno artístico, colegas y excompañeras de Lourdes expresaron su conmoción. Virginia Da Cunha, también ex Bandana, publicó un mensaje en redes sociales: “Gracias a quienes no dejaron de buscarla. Que se haga justicia y que Lourdes pueda sanar”. El caso generó una ola de solidaridad y reavivó el debate sobre la protección efectiva de mujeres que denuncian situaciones de riesgo.

Especialistas en violencia de género advierten sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de seguimiento tras una denuncia. “Muchas veces, las medidas cautelares no se cumplen o no se monitorean adecuadamente. Es fundamental que el Estado garantice la seguridad de las víctimas más allá del papel”, sostuvo Silvina Zabala, psicóloga especializada en asistencia a mujeres en situación de violencia.

Para denunciar situaciones de violencia de género en Argentina, está disponible la Línea 144, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas. También se puede acudir a comisarías, fiscalías o centros de atención especializados en cada provincia.