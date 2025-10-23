Preocupación por la cantante de Bandana: su madre denunció que no sabe nada de ella desde principios de octubre

La madre de la cantante de Bandana se presentó ante las autoridades y aseguró que perdió contacto con su hija el 4 de octubre.

Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, una de las integrantes del grupo Bandana, denunció ante las autoridades la desaparición de su hija. Según relató, no tiene contacto con ella desde el 4 de octubre y desconoce su paradero.

La denuncia se realizó este jueves, luego de que el miércoles 22 de octubre la seccional policial recibiera un correo electrónico proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal. En el mensaje, López informó que hace semanas no logra comunicarse con su hija y pidió la intervención de la Justicia.

También se menciona a Leandro García Gómez, pareja de la cantante, quien en 2022 había sido acusado por violencia de género.

Al llegar al domicilio donde residía la artista, García Gómez explicó que Lowrdez ya no vivía allí y que la relación entre ambos había terminado. Además, advirtió que solo permitiría el ingreso de los efectivos si contaban con una orden judicial.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron colocar una consigna policial en la vivienda mientras continúan las averiguaciones.

Por el momento, la cantante mantiene actividad en sus redes sociales, aunque su entorno cercano asegura que no ha tenido contacto directo con ella desde hace varias semanas.