Final del Mundial 2026: confirmaron la artista que cantará el Himno Nacional Argentino

La artista fue confirmada como la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del partido decisivo en el MetLife Stadium. Horas antes, un cambio en su agenda y una publicación en redes sociales habían alimentado las versiones sobre su participación.

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, se confirmó que María Becerra será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del encuentro que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York.

La confirmación llegó durante una transmisión en vivo de la TV Pública desde el estadio. Mientras se realizaba la prueba de sonido, el movilero informó que la cantante estaba presente en el ensayo, poniendo fin a las especulaciones que crecieron en las últimas horas.

Las versiones sobre su presencia se habían fortalecido luego de un cambio en la agenda de la artista. Este sábado, María Becerra tenía previsto presentarse en el Festival Bigsound, en Pontevedra, España, pero el horario de su show fue adelantado dos horas y media.

A través de sus redes sociales, los organizadores informaron: “Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos“.

Ese ajuste fue interpretado como una señal de que la cantante viajaría a Estados Unidos para participar de la ceremonia de la final, algo que finalmente quedó confirmado.

Además, la propia María Becerra compartió una historia desde un avión en la que se veía una camiseta de la Selección Argentina junto a la pelota oficial del Mundial.

Sobre la imagen escribió “Yendo” y agregó la ubicación “New York City“, un detalle que sus seguidores interpretaron rápidamente como una señal de que viajaría para participar de la ceremonia previa a la final.

Antes del anuncio oficial también habían trascendido otros nombres como posibles intérpretes del Himno Nacional Argentino. Entre ellos aparecían Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro.

Finalmente, la elegida fue María Becerra, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional, que tendrá a su cargo uno de los momentos más emotivos de la previa del partido.

La cantante también cuenta con la admiración de Lionel Messi. En 2024, antes del inicio de la Copa América en Estados Unidos, el capitán de la Selección Argentina asistió junto a Antonela Roccuzzo a una edición de la fiesta Bresh realizada en Miami, donde María Becerra fue una de las artistas principales de la noche.

Ahora será la voz encargada de acompañar a la Selección Argentina en la previa de la gran final del Mundial 2026 frente a España.