España venció a Argentina y se consagró campeón del Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni perdió 1 a 0 en la final disputada en Nueva Jersey. Ferran Torres marcó el único gol en el tiempo suplementario y España levantó la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

La Selección argentina no pudo repetir la hazaña de Qatar 2022 y este domingo cayó por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026.

En un partido muy disputado, el conjunto europeo encontró el gol en el primer tiempo suplementario gracias a Ferran Torres y se quedó con el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni sufrió durante gran parte del encuentro ante una España que dominó la posesión de la pelota y generó las situaciones más claras. La Albiceleste tuvo dificultades para inquietar al arquero Unai Simón y recién logró acercarse con peligro en los minutos finales del tiempo extra.

El partido comenzó con un ritmo intenso y con España buscando imponer condiciones. La primera ocasión llegó justamente desde los pies del joven delantero del Barcelona, que sacó un remate cruzado bien controlado por Emiliano “Dibu” Martínez.

Con el paso de los minutos, Argentina logró equilibrar el desarrollo en la mitad de la cancha, aunque nunca consiguió encontrar claridad en los últimos metros ni generar situaciones de verdadero riesgo.

Cuando el partido se encaminaba al tiempo suplementario, Argentina recibió un duro golpe: a dos minutos del final, Enzo Fernández fue expulsado por doble amonestación y dejó al equipo con diez jugadores.

Con un futbolista menos, la Selección argentina apostó por resistir los ataques de España, que mantuvo la presión durante el alargue hasta encontrar el premio.

La jugada decisiva llegó tras un centro al área que Nico Williams bajó para Ferran Torres. El delantero definió con un potente remate alto que dejó sin posibilidades a Dibu Martínez y estableció el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo.

En desventaja, Argentina fue en busca del empate con más empuje que claridad. La oportunidad más importante llegó en los últimos minutos, cuando Giuliano Simeone quedó de frente al arco, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Con el pitazo final, España celebró la conquista del Mundial 2026, mientras que la Selección argentina cerró una destacada campaña, aunque sin poder defender la corona obtenida cuatro años atrás en Qatar.