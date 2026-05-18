Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 4 horas de trabajo en junio con el aumento

El Gobierno actualizó la escala salarial del servicio doméstico con un incremento acumulativo del 6,5%. Cómo impacta en el pago, qué pasa con el bono y en cuánto queda el valor por hora para el servicio doméstico.

El gobierno confirmó un aumento para los trabajadores de casas particulares en Argentina, según indicaron junio llega con un incremento en el salario, tanto para aquellas empleadas domésticas que trabajan por hora o para aquellas que están mensualizadas. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó una suba del 6,5% acumulativo, que se aplicará de forma escalonada hasta julio.

Cómo es el aumento para empleadas domésticas

El Ministerio de Capital Humano informó que se aplicarán incrementos salariales acumulativos sobre los sueldos mínimos del sector. El esquema quedó definido de la siguiente manera:

1,8% en abril 2026

1,6% en mayo 2026

1,5% en junio 2026

1,4% en julio 2026

Además, se dispuso la incorporación progresiva de una suma no remunerativa acordada previamente: un 50% se suma al básico en abril y el resto en julio. Esto sería el bono que se venía pagando los meses previos.

Escala salarial del servicio doméstico en junio de 2026

Estos son los montos mínimos que deben percibir las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, según la categoría y la modalidad de contratación:

Supervisores

Con retiro: $4.297,33 por hora

Sin retiro: $4.683,64 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.083,26 por hora

Sin retiro: $4.453,26 por hora

Caseros

$3.862,18

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.862,18 por hora

Sin retiro: $4.295,26 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora

Sin retiro: $3.862,18 por hora

Estos importes corresponden al piso legal obligatorio, es decir lo mínimo que se puede ganar, aunque empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas en junio de 2026

Con la nueva escala salarial de empleadas domésticas, aumentó el valor por hora trabajada, aunque el monto final depende de la categoría a la que pertenezca y si es con retiro o sin retiro.

Si tomamos como referencia a una empleada que realiza tareas generales, si trabaja 4 horas con retiro debería cobrar $14.400.

En cambio, una niñera o persona que se dedique al cuidado de personas deberá cobrar por 4 horas de trabajo en junio $15.448.

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Qué pasa con el bono

Uno de los cambios más importantes en el régimen de empleadas domésticas es la incorporación gradual de montos no remunerativos al salario básico.

La normativa establece que:

El 50% de esas sumas se integró en abril

se integró en abril El 50% restante se incorporará en julio

Es decir que tienen que pagar $4.000 (quienes trabajan hasta 12 horas semanales), $5750 (quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales) y $10.000 (para quienes trabajan más de 16 horas semanales). El restante 50% será incorporado en julio, momento en el cual dejarán de abonarse como concepto separado.