El Puma Rodríguez rompió el silencio tras el escándalo en un avión: ‘Me sentí humillado’

El intérprete venezolano compartió un relato detallado sobre el episodio vivido en un vuelo comercial, donde aseguró que el trato recibido lo dejó marcado y expuso la falta de consideración hacia los pasajeros. Su testimonio abrió un debate sobre el rol de las aerolíneas y la manera en que gestionan los conflictos dentro de la cabina.

José Luis “El Puma” Rodríguez volvió a ser noticia tras un episodio que generó polémica en un vuelo de American Airlines que debía unir Quito con Miami. El cantante venezolano fue obligado a descender del avión luego de una discusión con la tripulación por el lugar donde había colocado su equipaje de mano. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de espectáculos.

El conflicto se originó cuando Rodríguez se negó a mover su valija a un compartimento más cercano a su asiento, tal como le solicitaban los auxiliares de vuelo. La tensión escaló hasta que el capitán intervino y ordenó su desembarco inmediato. El artista, sorprendido por la decisión, expresó en ese instante que era la primera vez que vivía una situación semejante en su carrera.

Tras el incidente, “El Puma” Rodríguez realizó un extenso descargo en el que aseguró haberse sentido “humillado” y tratado “como un delincuente”. Según su relato, intentó disculparse en varias oportunidades, pero la tripulación no aceptó sus explicaciones y mantuvo la orden de que abandonara la aeronave.

En su declaración pública, el intérprete de “Agárrense de las manos” subrayó que el episodio lo afectó profundamente en lo personal. “Me sentí vulnerado en mi dignidad”, sostuvo, al remarcar que nunca antes había experimentado un trato tan hostil en un contexto de viaje. Para él, la decisión fue desproporcionada y dejó en evidencia una falta de consideración hacia su condición de pasajero.

“El Puma” también destacó que llevaba consigo medicamentos en su equipaje, lo que complicaba aún más la situación. Según explicó, esa fue una de las razones por las que no quería mover la valija de lugar. Sin embargo, la tripulación insistió en que debía cumplir con las normas de cabina, lo que derivó en el enfrentamiento.

El artista aprovechó su descargo para cuestionar la actitud de la aerolínea y plantear la necesidad de que los pasajeros sean tratados con respeto, independientemente de su fama o trayectoria. “No pedía privilegios, solo comprensión”, señaló, en un mensaje que buscó transmitir empatía hacia quienes atraviesan situaciones similares en vuelos comerciales.

La repercusión del caso fue inmediata y mientras algunos respaldaron la postura de la compañía aérea en defensa de las reglas de seguridad, otros se solidarizaron con el cantante y criticaron el modo en que fue expulsado del avión.

Mirá aquí el descargo completo de José Luis “El Puma” Rodriguez