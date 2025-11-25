El clima se volvió aun más tenso cuando hizo su aparición el capitán de la nave, quien desde detrás suyo y con un tono severo le exigió enérgicamente que desembarcara.

La escena, lejos de ser una discusión privada, fue observada y grabada por otros pasajeros que no tardaron en replicar la secuencia en redes. ¡Desembarque de mi avión ahorita!”, se lo escucha decir al capitán, visiblemente enojado. El Puma intentó resistir levemente, pero la vehemencia de la orden le dejó claro que no tenía opción: No puede hacer esta filmación y todo. Usted estuvo muy mal con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!”, insistió el tripulante a cargo de la seguridad y la dinámica del vuelo.

De esa manera José Luis Rodríguez terminó por retirar su equipaje del compartimiento superior y retirarse de la aeronave, dando fin a una situación tan tensa como insólita para un nombre con décadas de éxito internacional.