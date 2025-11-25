El legendario cantante que vive en Miami debió bajarse del avión luego de protagonizar un altercado con un miembro de la tripulación mientras guardaba un maletín en el compartimento superior del asiento.

El reconocido cantante José Luis “El Puma” Rodríguez protagonizó una pelea con la tripulación de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Ecuador-Miami que terminó en su expulsión del avión y en un momento viral en todas las redes y plataformas de noticias.

El incidente comenzó cuando El Puma abordó un vuelo comercial que une Ecuador con Miami. Todo se complicó cuando el cantante colocó su maletín de manera incorrecta en el compartimiento superior del asiento, lo que generó malestar por parte de la tripulación y de algunos pasajeros. El intérprete no tardó en registrar la situación con su teléfono, visiblemente incómodo y dispuesto a explicar su versión del episodio.

En el video, el cantante intenta explicar su malestar antes de ser interrumpido por el capitán del vuelo: “No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá. Deberían enseguida, no, no, no…”, se escucha decir al “Puma”.