El legendario cantante que vive en Miami debió bajarse del avión luego de protagonizar un altercado con un miembro de la tripulación mientras guardaba un maletín en el compartimento superior del asiento.
El reconocido cantante José Luis “El Puma” Rodríguez protagonizó una pelea con la tripulación de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Ecuador-Miami que terminó en su expulsión del avión y en un momento viral en todas las redes y plataformas de noticias.
El incidente comenzó cuando El Puma abordó un vuelo comercial que une Ecuador con Miami. Todo se complicó cuando el cantante colocó su maletín de manera incorrecta en el compartimiento superior del asiento, lo que generó malestar por parte de la tripulación y de algunos pasajeros. El intérprete no tardó en registrar la situación con su teléfono, visiblemente incómodo y dispuesto a explicar su versión del episodio.
En el video, el cantante intenta explicar su malestar antes de ser interrumpido por el capitán del vuelo: “No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá. Deberían enseguida, no, no, no…”, se escucha decir al “Puma”.
La escena, lejos de ser una discusión privada, fue observada y grabada por otros pasajeros que no tardaron en replicar la secuencia en redes. “¡Desembarque de mi avión ahorita!”, se lo escucha decir al capitán, visiblemente enojado. El Puma intentó resistir levemente, pero la vehemencia de la orden le dejó claro que no tenía opción: “No puede hacer esta filmación y todo. Usted estuvo muy mal con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!”, insistió el tripulante a cargo de la seguridad y la dinámica del vuelo.
De esa manera José Luis Rodríguez terminó por retirar su equipaje del compartimiento superior y retirarse de la aeronave, dando fin a una situación tan tensa como insólita para un nombre con décadas de éxito internacional.