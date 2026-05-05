Detuvieron a un abogado que habría trasladado al niño desaparecido en Corrientes

El letrado correntino José Codazzi, conocido por su participación en el caso Loan Peña, quedó detenido tras reconocer que llevó en su vehículo a Nahuá Santos Riquelme y a su padre, Josías Santos Regis, quienes permanecen desaparecidos. La Justicia investiga su rol en el hecho.

La desaparición de Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, y de su padre, Josías Santos Regis, derivó en un giro inesperado con la detención del abogado José Codazzi. El letrado admitió que trasladó a ambos en su camioneta desde Esquina hacia San Isidro (Goya), lo que lo colocó en el centro de la investigación.

La Fiscalía de Goya analiza si su accionar podría encuadrarse en encubrimiento o facilitación de la fuga, dado que cámaras de seguridad registraron el vehículo con el menor y su padre a bordo. Codazzi quedó alojado en la Comisaría de Esquina, mientras se realizan peritajes sobre su camioneta y allanamientos en propiedades vinculadas.

El niño fue visto por última vez el domingo 3 de mayo, cuando salió con su padre a pescar. Desde entonces, no se tuvo más información sobre su paradero. El Ministerio de Seguridad activó el programa Alerta Sofía, que intensifica la búsqueda en todo el país y difunde las características físicas del menor para facilitar su localización.

El padre, de nacionalidad brasileña, tiene antecedentes de violencia de género contra la madre de Nahuá y está acusado de haber disparado contra un hombre en Esquina antes de huir con el niño. Su situación judicial agrava la preocupación por el destino del menor.

La detención de Codazzi genera fuerte repercusión pública porque el abogado había sido defensor de Laudelina Peña, tía de Loan Peña, en la causa por la desaparición del niño en Corrientes en 2024.

En declaraciones a la prensa, el fiscal Gerardo Bassi señaló: “Estamos trabajando con todas las líneas de investigación posibles. La prioridad es dar con el niño y esclarecer las circunstancias de su desaparición”.

La comunidad de Esquina y Goya permanece movilizada, mientras las fuerzas de seguridad continúan con rastrillajes y relevamientos.

La Justicia insiste en que cualquier persona que tenga información puede comunicarse a la línea 134 o al 911.