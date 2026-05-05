Activan Alerta Sofía por la desaparición de un niño de 6 años

La Justicia busca intensamente a Nahuá Santos Riquelme, de seis años, quien desapareció en Corrientes tras irse con su padre, señalado además por un violento episodio con armas; la activación de la Alerta Sofía apunta a acelerar su localización ante el riesgo inminente.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este lunes por la tarde una Alerta Sofía tras la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un niño de seis años que fue visto por última vez el domingo en la localidad correntina de Esquina. El menor se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis, quien es intensamente buscado.

Según la descripción oficial difundida a través de redes sociales, el niño tiene cabello rubio con rulos, ojos claros y tez blanca. Al momento de su desaparición vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón tipo inflable.

De acuerdo a información de medios locales, antes de la desaparición el padre del menor habría estado involucrado en un violento episodio. El hecho ocurrió el domingo por la noche en inmediaciones de calle Pujol al 1900, donde un hombre identificado como Julio Javier Nieva (47) fue atacado a tiros durante una reunión. Tras efectuar los disparos, el presunto agresor —de nacionalidad brasileña— se dio a la fuga llevándose al niño.

La víctima fue trasladada al Hospital San Roque, donde permanece internada bajo observación, mientras que la Comisaría Distrito Segunda de Esquina inició una causa por “supuesta tentativa de homicidio”.

La denuncia por la desaparición fue radicada por la madre del niño, Mariana Riquelme, quien relató que el padre retiró al menor al mediodía con la excusa de almorzar y luego ir a pescar. “A la noche empezó a llamarme, pero yo no atendía porque estaba en una reunión. A las 21 lo llamé para saber dónde estaba mi hijo, pero no me respondió”, explicó en declaraciones radiales.

La mujer expresó su preocupación al señalar que no tiene novedades sobre el paradero del niño y espera acceder a cámaras de seguridad que permitan reconstruir los últimos movimientos. Además, descartó que Regis haya cruzado a Brasil y denunció antecedentes de violencia: “Yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada. Entraba a mi casa, hacía lo que quería”.

Por su parte, un tío del menor sostuvo que el niño podría seguir en Esquina. “Lo están escondiendo. Dejó su vehículo y pertenencias, no parece una fuga planificada”, indicó, al tiempo que reclamó reforzar los controles en rutas y accesos hacia provincias vecinas.

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia que se activa ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes en situaciones de alto riesgo. Permite una rápida difusión del caso a través de medios de comunicación, redes sociales, telefonía móvil y fuerzas de seguridad, con el objetivo de acelerar su localización.

El programa lleva ese nombre en homenaje a Sofía Herrera, la niña desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego, cuyo paradero aún se desconoce. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este mecanismo se aplica en casos excepcionales, donde la colaboración de la sociedad resulta clave para encontrar a la persona buscada.