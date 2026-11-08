Detienen en Buenos Aires a un hombre que habría amenazado de muerte al papa León XIV

El sospechoso tiene 49 años y fue localizado en Villa Rosa, partido de Pilar. Durante el allanamiento secuestraron tres celulares y un dron.

Un hombre de 49 años fue detenido en la provincia de Buenos Aires, acusado de realizar amenazas de muerte contra el papa León XIV, pocas horas antes de la llegada del pontífice a la Argentina.

El sospechoso es un obrero que reside en Villa Rosa, partido de Pilar. La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, y contó con la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Según informó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el operativo se concretó en menos de 24 horas desde que los investigadores tomaron conocimiento de la amenaza. La pesquisa permitió identificar al sospechoso y localizar una vivienda vinculada con él.

https://t.co/QFdK23mcCI — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) November 8, 2026



Con la orden de la Justicia Federal, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda de Villa Rosa. Allí detuvieron al hombre y secuestraron tres teléfonos celulares, uno de los cuales habría sido utilizado para realizar la llamada amenazante.

También encontraron un dron, cuya capacidad operativa será analizada por los investigadores para determinar si tiene alguna relación con el hecho. Hasta el momento, no se informó que ese dispositivo haya sido utilizado para realizar las amenazas.

El detenido quedó a disposición de la Justicia e imputado, en principio, por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista, según información difundida sobre la causa. Su identidad no fue dada a conocer oficialmente.

La investigación se inició a partir de una comunicación que alertó sobre las amenazas contra el Papa. A partir de allí, la Policía Federal realizó tareas de inteligencia, análisis de información y seguimiento de dispositivos para identificar al presunto autor.

La SIDE destacó el trabajo conjunto entre sus áreas de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia para localizar al sospechoso antes de la llegada de León XIV al país.

El pontífice arribará este domingo 8 de noviembre a la Argentina y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Durante su visita tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en medio de un amplio operativo de seguridad.