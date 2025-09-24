Confirmaron cómo murieron Brenda, Morena y Lara: hay cuatro detenidos

Las autopsias revelaron detalles estremecedores sobre el asesinato de las tres jóvenes halladas en Villa Vatteone. La investigación apunta a una venganza vinculada al narcotráfico. Cuatro personas fueron detenidas.

El triple femicidio de Florencio Varela conmueve al país. Los cuerpos de Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontrados este miércoles en una vivienda de Villa Vatteone, tras haber desaparecido el viernes pasado cuando subieron a una camioneta blanca en La Matanza. Los cuerpos estaban enterrados y descuartizados y se investiga la posibilidad de que el crimen haya sido por una venganza narco.

Según confirmaron los resultados preliminares de las autopsias, las jóvenes fueron asesinadas en cadena. Una de ellas murió por una fractura con hundimiento de cráneo, otra sufrió un corte transversal en el abdomen realizado después de la muerte, mientras que la tercera fue víctima de golpes, puñaladas e intento de ser calcinada.

Los cuerpos estaban descuartizados y enterrados en el patio de la vivienda ubicada en la intersección de Río Jáchal y Chañar. Los peritos estiman que los crímenes se cometieron el mismo viernes, día en que las víctimas fueron vistas con vida por última vez en una estación de servicio de avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

Cuatro detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, calificó el caso como “una trampa de una organización transnacional de narcotráfico” y aseguró que las tres jóvenes fueron asesinadas como parte de una venganza narco.

Por el hecho fueron detenidas cuatro personas: Magalí Celeste González (28 años), Miguel Ángel Villanueva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Los sospechosos permanecen alojados en la DDI de La Matanza y serán indagados en las próximas horas.

Una investigación en curso

Los investigadores intentan determinar el rol de cada uno de los implicados y no descartan nuevas detenciones. El hallazgo de los cuerpos y el avance en las pericias reforzaron la hipótesis de que el triple femicidio fue planificado y ejecutado con extrema violencia.

La Justicia busca esclarecer los vínculos de los detenidos con redes de narcotráfico y si existieron conflictos previos que motivaron la brutal represalia.