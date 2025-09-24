Asesinaron a Brenda, Morena y Lara: los cuerpos fueron encontrados descuartizados

Las tres jóvenes que habían desaparecido en La Tablada en el partido de La Matanza fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela. Hay cuatro detenidos y la Justicia investiga un posible triple femicidio vinculado a una banda narco.

La búsqueda de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada al subir a una camioneta blanca, terminó de la peor manera. Este miércoles, la Policía Bonaerense halló los tres cuerpos asesinados y descuartizados en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela, a más de 30 kilómetros del lugar de la desaparición.

El operativo estuvo a cargo de la DDI de La Matanza, que llegó a la casa gracias a la señal de uno de los celulares de las víctimas. En el lugar, los efectivos detectaron un fuerte olor a lavandina, rastros de sangre y encontraron los cadáveres ocultos. La vivienda estaba siendo limpiada por dos personas al momento del allanamiento.

Confirmación familiar y dolor

La confirmación de la identidad de las jóvenes la dio Antonio, abuelo de Morena y Brenda, quien expresó su profundo dolor ante la prensa:

“Pasó el desenlace que no queríamos. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas. Ahora lo que sigue es una autopsia y nosotros nos reuniremos para ver qué hacemos. Ese es el gran drama que estamos atravesando ahora”.

La investigación: fiesta narco y cuatro detenidos

Por el caso hay cuatro personas detenidas, entre ellas una pareja de nacionalidad peruana apresada en un hotel alojamiento de la zona, señalados como los dueños de la propiedad donde se hallaron los cuerpos.

La hipótesis que manejan los investigadores es que las jóvenes habrían sido asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcotraficantes de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Allí también se detectaron movimientos de los teléfonos de las víctimas.

La causa está a cargo del fiscal Gastón Dupláa, de La Matanza, aunque no se descarta que la investigación pase a una fiscalía de Florencio Varela, jurisdicción donde se cometió el crimen.

Conmoción vecinal

Vecinos de Villa Vatteone se mostraron impactados por lo ocurrido. “Es una casa grande y tiene patio, no es un aguantadero. Estamos todos consternados. Es como que ustedes mañana salgan a la vereda y se encuentran con una escena como esta”, relató un residente.

Horas antes de conocerse el hallazgo, familiares y allegados de las jóvenes se habían movilizado en la rotonda de La Tablada, el último lugar donde fueron vistas con vida, para exigir su aparición.

Norma, madrina de Lara, la menor de las tres, expresó durante la manifestación:

“Si está, que vuelva, si puede volver, que vuelva. Si la tienen secuestrada que la devuelvan. Me puedo esperar lo peor de este mundo. Nos vamos a quedar hasta que aparezcan las tres chicas. Hoy, mañana, pasado”.

El dolor de las familias y la brutalidad del crimen generaron una fuerte conmoción social. Ahora, la Justicia deberá determinar las responsabilidades y esclarecer el contexto en el que se produjo el triple femicidio.