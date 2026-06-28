Con profundo dolor despidieron a Ernestina Pais: “No se encuentran muchas palabras para lo que pasó”

La periodista y conductora fue velada este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibió el último adiós de sus seres queridos y reconocidas figuras del espectáculo. Ernestina Pais murió el viernes tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

La despedida de Ernestina Pais estuvo marcada por la emoción, el silencio y el dolor. Desde las primeras horas de este domingo, familiares, amigos y colegas comenzaron a llegar a la casa velatoria ubicada sobre avenida Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, para darle el último adiós a la reconocida periodista, conductora y actriz, fallecida a los 54 años en un trágico accidente ferroviario ocurrido en San Isidro.

El clima fue de profunda conmoción entre quienes compartieron distintos momentos de su vida personal y profesional. Abrazos, lágrimas y palabras de afecto acompañaron una despedida cargada de recuerdos hacia una de las figuras más queridas de los medios argentinos.

Entre los primeros en llegar estuvo Federica Pais, hermana de Ernestina, quien arribó visiblemente conmovida junto a otros integrantes de la familia.

También dijeron presente numerosas personalidades del mundo artístico y televisivo. Uno de ellos fue José María Muscari, director de la obra El divorcio del año, espectáculo del que Ernestina formaba parte y hacia donde se dirigía al momento del accidente.

“Les agradezco a todos. En una situación como esta no se encuentran muchas palabras. Trato de recordar a Ernestina con el mayor lugar de alegría que ella tenía. Todas las personas que la queríamos y amábamos todavía no podemos reaccionar”, señaló Muscari quien asistió acompañado por la directora Mariela Asensio.

Después llegó la actriz Romina Gaetani, compañera de elenco y amiga de la conductora quien habló con los medios presentes. “Todavía no caigo. Ella estaba muy feliz, estaba escribiendo su libro, sobre su vida. Me abrazó el alma cuando tuve un comienzo de año delicado y ella sin conocerme me dejó un mensaje: “por favor no entres en un lugar oscuro. No te caigas”.

La ceremonia se desarrolló en la sala Alessandria, ubicada en la planta baja de la casa velatoria, entre las 8 y las 11.30. Durante ese tiempo, familiares, amigos y personas cercanas pudieron acercarse para acompañar a sus seres queridos y recordar distintos momentos compartidos con la periodista.

Finalizado el velatorio, los restos de Ernestina Pais serán trasladados al Cementerio de la Chacarita, donde se realizará la ceremonia de inhumación.

El accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais

La tragedia ocurrió el viernes por la tarde, cuando la conductora manejaba su automóvil rumbo al Teatro Niní Marshall, en Tigre, donde esa misma noche debía presentarse con el elenco de El divorcio del año.

Horas antes del hecho había compartido en sus redes sociales un mensaje anunciando nuevas fechas de la gira teatral junto a la frase: “Se agregan destinos, gracias vida”.

Según la información difundida por las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 19.25 en el cruce ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Allí, el vehículo fue impactado por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba atravesar el paso a nivel con la barrera baja.

El fuerte choque se produjo sobre el lateral del conductor y provocó la muerte de la periodista en el acto.

Una trayectoria que dejó huella en la televisión argentina

Con una extensa carrera en los medios, Ernestina Pais se convirtió en una de las conductoras más reconocidas de la televisión y la radio argentina.

A lo largo de los años participó en programas de actualidad, entretenimiento y espectáculos, alcanzando gran popularidad junto a Jorge Guinzburg en Mañanas Informales.

En los últimos años también decidió compartir públicamente su lucha contra las adicciones y los problemas de salud mental, transformándose en una voz comprometida con la importancia de pedir ayuda y derribar prejuicios sobre estas problemáticas.