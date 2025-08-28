Cómo comprar en Tierra del Fuego un televisor de 50 pulgadas a $427.000

Ya están habilitadas algunas páginas para comprar productos de electrónica y electrodomésticos directamente a los fabricantes en Tierra del Fuego y sin impuestos. ¿Cualés son, cómo comprar y los precios son más baratos?

La posibilidad de adquirir electrodomésticos y tecnología en Argentina a precios más bajos ya es una realidad. Con la puesta en marcha de la Resolución 5727/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los argentinos ahora pueden comprar productos fabricados en Tierra del Fuego de manera directa, online y que te llegue a la puerta de tu casa. Ya son dos las páginas que están habilitadas y en algunos casos se pueden encontrar aires acondicionados, televisores y celulares a precios competitivos y hasta un 30% más baratos.

El programa, que opera bajo el Régimen de Envíos Simplificados, habilita a los fabricantes fueguinos a despachar televisores, celulares y otros electrónicos directamente a los hogares de todo el país, sin intermediarios, sin trámites aduaneros y sin impuestos extras.

Las compras se realizan a través de plataformas de e-commerce desarrolladas por las propias compañías y el producto llega al domicilio del comprador con garantía oficial, asistencia técnica y la cobertura de la Ley de Defensa del Consumidor.

Cuáles son las páginas para comprar en Tierra del Fuego sin impuestos

Actualmente, algunas de las empresas que cuentan con portales de venta online para adquirir productos fabricados en Tierra del Fuego son:

Mirgor fue la primera en lanzar el esquema, con su sitio couriertdf.com, donde ofrece productos Samsung y Qüint .

Newsan habilitó en tiendanewsan.com.ar la sección Venta courier Tierra del Fuego, con televisores, celulares y aires acondicionados de marcas como Noblex, Sansei y Whirlpool

En los próximos días, BGH y otros fabricantes de la isla también se sumarán al sistema.

En el caso de los retails nacionales, está previsto que ofrezcan los productos “por cuenta y orden” de los fabricantes, lo que permitirá ampliar el alcance sin riesgo de quiebres de stock.

¿Conviene comprar en Tierra del Fuego o a través de Mercado Libre?

En las páginas hay un apartado con los productos que se pueden adquirir sin impuestos. Algunos ejemplos:

Smart Tv Quint 50″ HD con Google TV: $319 dólares. Sí tomamos el dólar a un promedio de $1.340, el televisor costaría $427.460 aproximadamente.

Smart TV Sansei 55 pulgadas Google TV: $519.999

En Mercado Libre, Tiendas Newsan, ofrece el mismo modelo y está rebajado de $849.999 a $581.299. La diferencia está en el envío, mientras la plataforma ofrece el traslado gratis. Si un mendocino desea comprarlo directamente a Tierra del Fuego y que llegue a Mendoza, deberá a pagar $100.000 de envío y además no cuenta con cuotas, sino que deberá abonar en un solo pago.

Qué productos se pueden comprar directamente desde Tierra del Fuego sin impuestos

El régimen establece ciertas condiciones para quienes compren tecnología desde el continente: