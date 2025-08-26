Páginas para comprar electrodomésticos y tecnología en Tierra del Fuego sin impuestos: ¿Ya están habilitadas?

El nuevo régimen habilitado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite adquirir tecnología y electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego sin IVA ni impuestos internos. Los argentinos podrán comprar online con envío directo a domicilio.

Un nuevo régimen habilita a los consumidores del territorio argentino a comprar electrodomésticos y tecnología fabricada en Tierra del Fuego con descuentos de hasta el 40%. El beneficio surge tras la reglamentación de la Resolución 5727/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que establece un esquema de ventas directas bajo el Régimen de Envíos Simplificados.

Comprar tecnología argentina sin IVA ni impuestos

El plan permite acceder a productos electrónicos a precios más bajos, ya que elimina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros gravámenes. Antes, los artículos producidos en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego tenían una carga impositiva del 9,5%, que ahora se redujo al 0%.

De esta manera, los fabricantes pueden vender directamente al público, sin intermediarios, lo que genera un ahorro significativo en el precio final de artículos como celulares, televisores, notebooks, aires acondicionados, lavarropas, microondas, tablets y relojes inteligentes, entre otros.

Según informó ARCA, todas las operaciones estarán controladas por Aduana, que verificará tanto los envíos como la correcta aplicación de los beneficios. Los productos habilitados estarán claramente identificados en los portales oficiales de cada empresa.

Qué productos se pueden comprar directamente desde Tierra del Fuego sin impuestos

El régimen establece ciertas condiciones para quienes compren tecnología desde el continente:

Se pueden adquirir hasta tres productos del mismo tipo por año .

. Los artículos deben ser para uso personal , sin fines comerciales.

, sin fines comerciales. El monto máximo permitido es de 3.000 dólares anuales .

. Los pedidos serán enviados directamente al domicilio del comprador.

Dónde comprar a Tierra del Fuego electrónica y electrodomésticos

Actualmente, algunas de las empresas que cuentan con portales de venta online para adquirir productos fabricados en Tierra del Fuego son BGH y Electronic System o Tiendas Newsan.

En estas páginas, los artículos figuran con dos precios: el “precio normal” y el “precio sin impuestos nacionales”, que corresponde al valor final con el beneficio aplicado.

Sin embargo, desde Newsan confirmaron que aún no aplican la nueva normativa y que, si bien se pueden ver ambos precios, aún no se puede comprar con el precio sin impuestos. Además, aclararon que no tiene información de cuándo va a cambiar la nueva reglamentación.

Con esta medida, el Gobierno busca impulsar la industria de Tierra del Fuego y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a tecnología nacional a precios más competitivos, en un mercado donde los costos suelen ser elevados frente a los productos importados.