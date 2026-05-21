Cambios en Zona Fría: cuánto más podrían pagar los mendocinos por el gas si avanza la reforma

El Gobierno nacional avanzó con un proyecto para reformular el régimen de subsidios al gas en zonas frías y la iniciativa ya genera preocupación en Mendoza, donde miles de usuarios podrían enfrentar aumentos en las boletas si dejan de cumplir los nuevos requisitos. El debate comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados y forma parte de un paquete de reformas energéticas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

La propuesta busca reducir el costo fiscal del actual esquema de subsidios, focalizar la ayuda en los sectores vulnerables y modificar la forma en que se financia el beneficio. Aunque la zona fría no desaparecería, sí cambiarían las condiciones para acceder al descuento y la manera en que se calcula.

Qué cambia en la Zona Fría

El proyecto mantiene el beneficio histórico para regiones consideradas de clima extremo, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, donde seguirá aplicándose una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes.

Sin embargo, los cambios impactarían sobre los usuarios incorporados tras la ampliación de la Ley 27.637 aprobada en 2021, que sumó nuevas regiones del país al esquema de subsidios, entre ellas gran parte de Mendoza.

Con la reforma, los hogares de estas zonas ampliadas solo podrán acceder al subsidio adicional si están inscriptos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno a fines de 2025.

El nuevo sistema combinará dos criterios para otorgar el beneficio: la ubicación geográfica —según severidad climática— y la situación socioeconómica del hogar.

De acuerdo al texto oficial, podrán acceder quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de hogares con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con discapacidad incluidas dentro del sistema SEF.

¿Cuánto más podrían pagar los mendocinos?

Aunque todavía no hay cifras oficiales para Mendoza, especialistas advierten que el impacto podría ser significativo para quienes hoy reciben el descuento de Zona Fría y queden excluidos del nuevo esquema.

Un informe del IERAL de Fundación Mediterránea proyectó que, en ciudades incorporadas por la ampliación de 2021, los usuarios que pierdan el subsidio podrían enfrentar aumentos cercanos al 100% en la factura mensual de gas.

Además, incluso quienes mantengan el beneficio podrían pagar más, porque el proyecto cambia la forma de calcular el descuento.

Hasta ahora, el subsidio se aplicaba sobre la tarifa total del servicio, incluyendo transporte y distribución. Con la nueva propuesta, el beneficio se limitaría únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), reduciendo el alcance de la bonificación.

Esto significa que el descuento seguiría existiendo, pero sería menor al actual.

El argumento del Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen que el sistema vigente dejó de ser sostenible luego de la ampliación territorial de 2021.

Según los fundamentos enviados al Congreso, el recargo del 7,5% sobre las tarifas de gas ya no alcanza para financiar el régimen y el Estado nacional debe cubrir parte de los subsidios con recursos del Tesoro.

También señalaron que la falta de financiamiento generó atrasos en la cadena de pagos entre distribuidoras y productores de gas.

El Gobierno argumenta que el objetivo es ordenar el esquema y focalizar la ayuda en quienes realmente la necesitan, evitando subsidios generalizados para hogares de mayores ingresos.

Otros cambios en energía

El proyecto también incluye modificaciones en el sistema eléctrico. Entre ellas, habilita mecanismos para regularizar deudas entre distribuidoras eléctricas y CAMMESA, además de establecer un traslado automático de costos de generación y compra de gas a las tarifas finales.

En paralelo, se prorrogan hasta 2045 los beneficios impositivos para energías renovables, mientras que se eliminan algunos regímenes promocionales hidrocarburíferos creados en años anteriores.

Las advertencias de especialistas

Desde IERAL respaldaron el objetivo de ordenar subsidios y mejorar la sustentabilidad fiscal, aunque advirtieron sobre la necesidad de aplicar una transición gradual para evitar fuertes aumentos en los hogares.

Además, recomendaron que el nuevo esquema contemple no solo la situación económica de cada familia, sino también la severidad climática de cada región y niveles razonables de consumo energético según la composición del hogar.