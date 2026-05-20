Alerta en Mendoza por la “Peste Negra” que afecta fincas y cultivos: de qué se trata

La aparición de la denominada “Peste Negra” en cultivos de lechuga encendió la alarma entre productores del cinturón verde de Mendoza. La enfermedad viral, transmitida por un insecto conocido como trips, ya provoca pérdidas de hasta el 50% en algunas fincas de Guaymallén.

Productores del cinturón verde de Mendoza manifestaron su preocupación por el avance de la denominada “Peste Negra”, una enfermedad viral que afecta especialmente a los cultivos de lechuga y ya genera pérdidas económicas de hasta el 50% en algunas fincas. El problema impacta principalmente en zonas productivas de Guaymallén y pone en alerta al sector hortícola provincial.

Qué es la “Peste Negra” que afecta a las fincas mendocinas

La llamada Peste Negra es una de las enfermedades virales más agresivas que afectan a la producción de hortalizas, especialmente al cultivo de lechuga. El virus es transmitido exclusivamente por un pequeño insecto conocido como trips (Frankliniella occidentalis), que actúa como vector al alimentarse de plantas infectadas y luego trasladarse a cultivos sanos.

En los últimos meses, productores de La Primavera, en Guaymallén, comenzaron a detectar un aumento significativo de plantas enfermas con manchas oscuras y signos de deterioro. Desde el INTA explicaron que el insecto adquiere el virus durante su etapa larvaria y posteriormente lo transmite cuando alcanza la adultez.

Los síntomas que aparecen en las lechugas infectadas

El avance de la enfermedad provoca daños visibles en los cultivos y afecta directamente la calidad comercial de las verduras.

Entre los principales síntomas se destacan:

Manchas marrones y necróticas en las hojas.

en las hojas. Quemaduras y deformaciones.

Amarillamiento de la planta.

Detención del crecimiento.

Marchitamiento progresivo.

Los especialistas señalaron que los síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días después de la presencia del trips en la planta.

La situación encendió las alarmas entre los productores hortícolas del Gran Mendoza, ya que la enfermedad puede arruinar gran parte de una cosecha en poco tiempo. Según explicaron técnicos y productores de la zona, hay parcelas donde las pérdidas económicas ya alcanzan entre el 40% y el 50% de la producción.

“La problemática viene creciendo desde el año pasado y este año volvió a aparecer con fuerza en el cultivo de lechuga”, indicaron desde organismos técnicos que trabajan junto al sector.

Además, remarcaron que Mendoza es una de las provincias más importantes del país en producción de hortalizas, por lo que el impacto económico podría extenderse a toda la cadena productiva.

Frente al avance de la enfermedad, el INTA y técnicos de agencias territoriales comenzaron a desarrollar investigaciones y ensayos para intentar contener futuras epidemias. Los especialistas trabajan en estrategias de manejo integrado para controlar tanto el virus como el insecto transmisor.

Desde la Agencia INTA Maipú explicaron que el objetivo es brindar herramientas para reducir el impacto económico y mejorar la capacidad de respuesta frente a nuevos brotes.

La enfermedad no afecta a las personas

Uno de los puntos que más remarcaron los especialistas es que la Peste Negra no representa ningún riesgo para la salud humana. El problema está vinculado exclusivamente a la producción agrícola y a la pérdida de calidad comercial de las verduras afectadas. “Es una enfermedad vegetal que afecta el desarrollo de la planta, pero no tiene ninguna relación con la salud de los consumidores”, aclararon desde el sector técnico.

Cómo se transmite la Peste Negra

El proceso de contagio ocurre a través del insecto trips, que cumple un papel central en la propagación del virus.

El trips se alimenta de una planta infectada. Las larvas adquieren el virus. El insecto atraviesa sus etapas de desarrollo en el suelo. Cuando emerge como adulto, transmite el virus a nuevas plantas sanas.

Debido a la rápida reproducción del insecto y su capacidad de dispersión, el avance de la enfermedad puede ser muy veloz dentro de las fincas.