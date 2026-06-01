Caso Agostina Vega: indignación y pedido de justicia de las famosas por el crimen de la niña de 14 años

La aparición sin vida de Agostina Vega en Córdoba no solo estremeció a la comunidad local, sino que también encendió un debate nacional sobre la violencia de género y la falta de respuestas efectivas del sistema judicial.

La aparición sin vida del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años , generó indignación en más de una persona y volvió a poner en evidencia la crudeza de los femicidios en Argentina. La joven había desaparecido el 23 de mayo y fue encontrada una semana después en un descampado de Ampliación Ferreyra, Córdoba.

El principal sospechoso es Claudio Barrelier, expareja de la madre de Agostina, quien fue detenido e imputado por homicidio. La investigación se sostiene en cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y allanamientos en su vivienda. La fiscalía analiza además si hubo otras personas involucradas en el crimen.

La conmoción trascendió rápidamente el ámbito judicial y se trasladó al terreno social y cultural. Numerosas artistas se manifestaron en redes para exigir justicia y visibilizar la violencia de género. Sus mensajes se convirtieron en un altavoz que multiplicó el impacto del caso y lo vinculó con la próxima marcha de Ni Una Menos.

Entre las voces más resonantes, Ángela Torres recordó que “una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina” y subrayó que la violencia no comienza con el femicidio, sino con la indiferencia cotidiana. Lali Espósito compartió la imagen de Agostina con el pedido de justicia, mientras que Dolores Fonzi escribió: “El horror no para. Ni Una Menos es un grito urgente”.

Otras figuras como Julieta Díaz, Nazarena Vélez, Georgina Barbarossa y Cinthia Fernández también se sumaron al reclamo. Díaz enfatizó que “no aparecemos muertas, nos matan”, Vélez denunció la responsabilidad de jueces y fiscales que liberaron al acusado en el pasado, y Barbarossa preguntó con crudeza: “¿Cuántas Agostinas más?”.

El colectivo Actrices Argentinas repudió el femicidio y convocó a la movilización del 3 de junio bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. La marcha de Ni Una Menos se perfila como un espacio de denuncia y memoria, donde el caso de Agostina será uno de los ejes centrales.

La muerte de Agostina Vega expone las falencias del sistema judicial y la urgencia de políticas públicas que garanticen prevención y protección. La reacción de las artistas demuestra cómo el mundo del espectáculo puede transformarse en un motor de visibilización y presión social frente a una problemática que no da tregua.