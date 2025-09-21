Calendario 2025: ¿cuándo será el próximo feriado de 4 días?

El calendario nacional marca los próximos días libres que quedan en el año.

Septiembre fue un mes sin feriados nacionales, solo celebraciones sectoriales como el Día del Maestro, del Profesor y del Estudiante y el inicio de la temporada de la Primavera.

¿Cuándo es el próximo feriado?

El próximo feriado nacional será el 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como cae domingo, no se traslada al lunes, por lo que no generará un fin de semana largo.

El primer fin de semana largo después de septiembre

El primer fin de semana largo de cuatro días será en noviembre:

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos.

: día con fines turísticos. Sábado 22 y domingo 23: días normales de fin de semana.

días normales de fin de semana. Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.

Este fin de semana largo es ideal para viajes cortos, escapadas a la naturaleza o actividades en familia.

Los feriados que quedan en 2025

Para organizar el resto del año, estos son los feriados nacionales que restan:

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Viernes 21 de noviembre: feriado puente turístico.

feriado puente turístico. Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado). Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Navidad. Martes 31 de diciembre: Año nuevo.

Cómo se paga si trabajás un feriado

En Argentina, trabajar en un feriado nacional tiene reglas especiales según la Ley de Contrato de Trabajo (LCT):

Si no trabajás: el feriado es día libre con goce de sueldo.

el feriado es Si trabajás: tenés derecho a recibir el doble de tu salario habitual por ese día, además del pago normal si corresponde.

En algunos casos, los convenios colectivos permiten compensar con otro día libre o pago adicional.

Los empleadores deben informar con anticipación si se requerirá presencia en un feriado, y el pago debe respetar lo que marca la ley.

Esto aplica tanto a trabajadores de comercio, industria y servicios, asegurando que los días feriados sean compensados correctamente.