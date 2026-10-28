Bullying en Catamarca: expulsaron del colegio a la alumna que contó las agresiones en un video

La joven de 18 años cuestionó la decisión de la institución educativa y presentó un amparo judicial para poder completar el último año del secundario a distancia.

El caso de bullying que conmociona a Catamarca sumó un nuevo capítulo judicial. El Colegio Privado Pía Didoménico resolvió desvincular a la estudiante de 18 años que relató en un video viral las agresiones contra una compañera durante el viaje de egresados a Bariloche. Tras la decisión de las autoridades, la joven presentó un recurso de amparo para intentar finalizar el secundario de manera virtual.

La presentación judicial busca frenar el traslado a otro establecimiento y permitir que la alumna continúe como estudiante regular hasta completar el ciclo lectivo 2026. Su defensa sostiene que la medida fue adoptada sin garantizarle la posibilidad de realizar un descargo previo y cuestiona el procedimiento utilizado por la institución.

El planteo también apunta a que la joven pueda rendir las evaluaciones y materias pendientes a distancia y, si cumple con los requisitos académicos, recibir su título del propio colegio. La defensa solicitó una medida cautelar urgente, aunque la presentación del recurso no significa que la Justicia haya suspendido la sanción.

El video que desató la polémica

La controversia se originó tras la difusión de un video en el que la joven relataba episodios de hostigamiento contra otra estudiante durante el viaje de egresados. El caso provocó una fuerte reacción social y derivó en denuncias vinculadas con presuntas agresiones y la difusión no consentida de material íntimo.

En medio del escándalo, el colegio anunció medidas disciplinarias para los estudiantes involucrados, mientras que el Ministerio de Educación de Catamarca inició actuaciones para revisar el accionar institucional y el cumplimiento de los protocolos de convivencia escolar.