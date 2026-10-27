Abuso sexual, homicidio y uso de arma de fuego: el perfil de los presos que mantuvieron de rehén a un guardia en Mendoza

Ramiro Colucci y Claudio González Flores cumplen condenas de 27 y 23 años de prisión por delitos graves, entre ellos homicidio agravado, abuso sexual con acceso carnal y robos con armas de fuego. Tras mantener de rehén a un penitenciario en Boulogne Sur Mer, fueron trasladados al régimen de Muy Alto Perfil (MAP) de Almafuerte II, donde estarán bajo estrictas medidas de seguridad.

Ramiro Colucci y Claudio González Flores son los dos internos que mantuvieron de rehén a un guardia penitenciario durante la madrugada de este martes en la cárcel de Boulogne Sur Mer, en Mendoza. Ambos cumplen largas condenas por delitos graves y, tras el episodio, fueron trasladados al sector de Muy Alto Perfil (MAP) del Complejo Penitenciario Almafuerte II, en Cacheuta.

La medida fue confirmada por el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, quien aseguró que no habrá concesiones frente a las exigencias de los internos y que deberán responder ante la Justicia por los nuevos delitos que se investigan.

Ramiro Colucci: una condena de 27 años por homicidio y robos con armas

Ramiro Colucci cumple una condena de 27 años de prisión por robo agravado por el uso de arma de fuego sin aptitud para el disparo, en dos hechos en concurso real, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Según la información oficial, lleva más de 18 años detenido y, durante ese tiempo, pasó por distintos establecimientos penitenciarios.

Su condena incluye delitos vinculados con el uso de armas de fuego y un homicidio agravado, antecedentes que forman parte del perfil de riesgo considerado por las autoridades penitenciarias.

Claudio González Flores: condenado por abuso sexual con acceso carnal

Por su parte, Claudio González Flores cumple una condena de 23 años de prisión por robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en concurso real con abuso sexual agravado con acceso carnal y por el uso de arma de fuego.

El interno lleva más de 17 años detenido. Al igual que Colucci, registra antecedentes de dificultades de convivencia y pasó por diferentes establecimientos del sistema penitenciario provincial.

Ambos fueron alojados en el sector de Muy Alto Perfil después de la toma de rehén ocurrida en Boulogne Sur Mer.

Qué pasó en la cárcel de Boulogne Sur Mer

El episodio comenzó alrededor de la 1.15 de este martes, cuando los dos internos, alojados en el pabellón 16, accedieron al sector de guardia y mantuvieron retenido al agente penitenciario Mauro Zagasti.

La situación activó un operativo de negociación que se extendió durante toda la madrugada. El equipo del Servicio Penitenciario estuvo integrado por la alcaide mayor Ivana Cornejo, directora principal de Seguridad, y Javier Vie, responsable de Seguridad del Complejo Boulogne Sur Mer.

Las autoridades penitenciarias mantuvieron conversaciones con los internos para resolver la situación y lograr la liberación del trabajador. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, también estuvo presente desde la madrugada y siguió de cerca las negociaciones.

Finalmente, a las 8.30, el agente penitenciario fue liberado.

De acuerdo con lo informado por Orellana, los internos utilizaron el teléfono celular del trabajador. Además, se investigan amenazas a familiares y agresiones a otras personas privadas de libertad.

Tras su liberación, Zagasti recibió asistencia y fue trasladado para una evaluación médica. También se dispuso que recibiera acompañamiento de los equipos de bienestar y salud mental del Servicio Penitenciario.

Qué es el régimen de Muy Alto Perfil al que fueron trasladados

Tras el episodio, Colucci y González Flores fueron trasladados al sector de Muy Alto Perfil (MAP), ubicado en el Complejo Penitenciario Almafuerte II, en Cacheuta.

Se trata del régimen de seguridad más estricto del sistema penitenciario provincial, destinado a personas privadas de libertad consideradas de riesgo extremo.

Entre las principales medidas se encuentran:

Alojamiento en celdas individuales.

Aislamiento del resto de la población penal.

Monitoreo permanente y controles reforzados.

Prohibición de visitas de contacto.

Restricciones para el ingreso de elementos.

Visitas limitadas a familiares directos.

El dispositivo fue incorporado a partir de la reforma de la Ley del Servicio Penitenciario impulsada en 2024, que estableció una clasificación de los internos según sus niveles de riesgo y la posibilidad de aplicar condiciones diferenciadas de alojamiento y custodia.

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Según explicó Orellana, la permanencia de los dos hombres en este régimen será evaluada inicialmente durante 180 días, con la posibilidad de extenderla hasta 360 días si las circunstancias lo requieren.

El funcionario remarcó que los internos no recibirán beneficios como consecuencia de las exigencias planteadas durante la toma de rehén y que deberán afrontar las consecuencias judiciales de los hechos ocurridos.

La situación familiar del guardia penitenciario

Durante la madrugada, mientras se desarrollaba el operativo en Boulogne Sur Mer, familiares del agente penitenciario que viajaban desde La Paz hacia Mendoza sufrieron un siniestro vial con consecuencias fatales.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia expresaron sus condolencias y acompañamiento al trabajador ante la pérdida de sus seres queridos.

En paralelo, la Justicia continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades por la toma de rehén y los demás hechos denunciados.

Mientras avanza la investigación, Colucci y González Flores permanecerán alojados bajo las estrictas condiciones de seguridad del régimen de Muy Alto Perfil de Almafuerte II.