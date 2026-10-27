Devastador tornado con vientos de 218 km/h azotó a Chile: decenas de viviendas destruidas, destrozos en un colegio y alerta roja en Santiago

Un frente de tormentas extremas desató el pánico y el caos en el centro-sur de Chile. La Dirección Meteorológica confirmó que un tornado catalogado preliminarmente como categoría EF2 —con ráfagas de viento que alcanzaron los 218 km/h— golpeó con furia la comuna de Requínoa en la región de O’Higgins, dejando decenas de casas destruidas, un colegio colapsado y miles de usuarios sin luz. El fenómeno se combinó con intensas granizadas, la caída de rayos e inundaciones repentinas en áreas residenciales de Santiago, obligando a las autoridades a decretar la alerta roja en diez comunas.

La primavera comenzó con una inestabilidad climática sin precedentes en el vecino país de Chile. Durante las últimas horas, una violenta tormenta provocó fenómenos meteorológicos extremos que afectaron desde la Región Metropolitana hasta la zona centro-sur del territorio chileno, dejando un saldo de heridos, daños estructurales de consideración y la interrupción masiva de servicios básicos.

El evento más destructivo ocurrió en la comuna de Requínoa, región de O’Higgins, donde la formación de un tornado de gran magnitud arrasó con todo a su paso.

La escala del desastre: qué significa un tornado categoría EF2

Según detalló la Dirección Meteorológica de Chile, el fenómeno registrado en Requínoa fue clasificado bajo la Escala de Fujita Mejorada como un tornado categoría EF2, un nivel asignado a vientos estimados entre los 179 y 218 kilómetros por hora.

Nivel de impacto: En este rango de intensidad, los daños son catalogados como “considerables”, provocando la voladura de techos en construcciones sólidas, desprendimiento de cimientos, caída de árboles de gran porte y transformación de objetos pesados en proyectiles.

El balance en O’Higgins: El temporal dejó al menos 70 viviendas con daños severos, una persona lesionada y más de 7.700 usuarios sin suministro eléctrico.

Destrucción en un colegio: El Colegio Tricahue sufrió destrozos casi totales mientras los alumnos permanecían en las instalaciones. El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, graficó el drama: “Destrucción total del gimnasio, techumbres y ventanales”.

Este tornado no es un caso aislado en la región: el pasado 21 de octubre, otro evento similar de categoría EF0 (con ráfagas de hasta 136 km/h) había causado estragos en la comuna de Retiro, en la región del Maule.

Granizo, caída de rayos y alerta roja en Santiago

El temporal no dio tregua en la capital chilena. En Santiago, la precipitación violenta de agua y granizo provocó el desborde de la Quebrada Honda en el sector de San Carlos de Apoquindo (Las Condes), haciendo que las corrientes de agua ingresaran a viviendas residenciales.

Ante el peligro inminente de remociones en masa y deslizamientos de tierra, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

A la dramática situación se sumó el impacto de un rayo en la estación ferroviaria de la comuna de Talca, a 240 kilómetros al sur de Santiago. Si bien el fenómeno generó momentos de suma tensión, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) confirmó que no se registraron heridos ni afectaciones en las formaciones de pasajeros.