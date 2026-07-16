Argentina vs España: Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos especiales a Nueva York para la final del Mundial 2026, ¿cuánto cuestan?

Tras la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026, Aerolíníeas Argentinas confirmó dos vuelos especiales a Nueva York para quienes quieran acompañar al equipo.

Luego de la victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en Atlanta, la expectativa de los hinchas ya está puesta en la gran final del Mundial 2026, que se jugará en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), en Nueva York.

En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció que habilitará la venta de dos vuelos especiales para facilitar el viaje de los fanáticos que quieran alentar al seleccionado nacional en el partido decisivo frente a España.

Según informó la empresa, la venta de los pasajes comenzó este miércoles a las 22 horas y estará disponible tanto en la página web de la aerolínea como a través de agencias de viaje.

Las fechas de los vuelos especiales a Nueva York

Los dos servicios partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), utilizando aviones Airbus A330.

Los horarios confirmados son:

Viernes 17 de julio , a las 21:30 horas.

, a las 21:30 horas. Sábado 18 de julio, a las 9:00 horas.

La programación fue diseñada para que los pasajeros lleguen con tiempo suficiente para presenciar la final entre Argentina y España.

Desde Aerolíneas Argentinas explicaron que estos vuelos forman parte del operativo especial que la compañía viene realizando durante el Mundial para responder al incremento de la demanda hacia las ciudades donde disputó sus partidos la Selección Argentina.

Cuánto cuestan los pasajes

La aerolínea informó que las tarifas partirán desde: