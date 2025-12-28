Paso Los Libertadores: por qué detuvieron a un argentino en la aduana de Chile

El procedimiento se realizó en el complejo fronterizo Los Libertadores durante un control de rutina. El conductor quedó imputado y la Justicia chilena fijó medidas cautelares.

Un ciudadano argentino fue detenido en Chile luego de ser sorprendido durante un control aduanero cuando intentaba ingresar mercadería de manera ilegal al país vecino.

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en el complejo fronterizo Los Libertadores, uno de los principales pasos internacionales entre Argentina y Chile.

Según informaron fuentes del Ministerio Público chileno, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15 horas, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas inspeccionó una camioneta Ford Ranger con patente argentina que se disponía a cruzar la frontera.

Durante la revisión del vehículo, los agentes contaron con el apoyo de un can detector, que marcó la presencia de un elemento sospechoso en el interior del rodado. Al revisar la zona señalada, encontraron una bolsa plástica oculta debajo del asiento del acompañante.

En su interior había 46 cajas de fuegos artificiales, mercadería que no había sido declarada y cuya comercialización se encuentra prohibida en Chile. Ante esta situación, el conductor, identificado con las iniciales G.E.A., fue inmediatamente detenido.

El hombre quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde fue formalizado por los delitos de contrabando e internación ilegal de fuegos artificiales, en el marco de la ley chilena de control de armas.

Como medida cautelar, el juez Daniel Chaucón Ojeda dispuso el arraigo nacional del imputado y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación, mientras avanzan las pericias y actuaciones judiciales correspondientes.